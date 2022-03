EXATLON EEUU: ¿Héctor “Perfecto” Gómez estaría rompiendo reglamento de la competencia?

Mientras avanza la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos, las emociones aumentan, la adrenalina crece, pero también la presión por alcanzar la gloria por parte de cada uno de los atletas que continúan dándolo todo en la llamada “competencia más feroz del planeta”. Desde que inició Exatlon Estados Unidos lo hemos visto todo, triunfos memorables, resonantes derrotas, y un espíritu de lucha inquebrantable, que es al final del día de lo que trata este reto como ningún otro.

Exatlon Estados Unidos = Mucho drama y polémica

Si bien Exatlon Estados Unidos es una competencia de altísimo nivel en donde los atletas que participen deben en todo momento demostrar de qué están hechos, eso no escapa al hecho de que también es un programa de televisión en donde no sólo hay mucho drama, también hay muchas reglas que tanto los atletas como el personal deben cumplir y ese no siempre es el caso.

Ya hemos visto como en temporadas anteriores varios atletas fueron expulsados por no cumplir el reglamento, lo que habría generado todo tipo de comentarios y rumores especulando sobre las posibles causas que habrían determinado el destino de estos atletas dentro de la feroz batalla por alcanzar la gloria definitiva y levantar así el codiciado trofeo que tantos otros han tenido el privilegio bien ganado de ostentar.

¿Héctor “Perfecto” Gómez estaría rompiendo reglamento?

Al parecer a la fila de atletas que habrían “roto” el estricto reglamento de la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos, se estaría sumando Hector “Perfecto” Gómez, del Team Famosos, y a continuación expondremos algunas razones que han hecho eco en redes sociales.

De acuerdo a diferentes portales con información certera para fanáticos, Hector “Perfecto” Gómez, estaría dejando a un lado las prácticas, y el enfoque necesario para competir, incluso haciendo caso omiso de los consejos de miembros de la producción y esto habría llamado la atención de los seguidores de la competencia que aseguran que los rojos estarían pasando por un muy mal momento dentro de la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos.

PERFECTO ROMPE REGLAMENTO LO REGAÑAN Y LO EXPULSAN EXATLON ESTADOS UNIDOS #ExatlonEEUU6 #Exatlonestadosunidos #famosos #CONTENDIENTES Exatlón es una competencia deportiva de alto rendimiento en donde los participantes prueban su fuerza, inteligencia y coraje para convertirse en el ganador absoluto. DE LUNES A VIERNES 7/6C DOMINGOS DE ELIMINACIÓN por TELEMUNDO FAMOSOSRicardo Osorio, Jaime espinal,Brindam herrera,Héctor Gómez, Mateo González, Polo monarrez, Jennifer Muñoz, Jordan o bries, Paloma flores,… 2022-03-16T19:00:06Z

Es que en algo este video tiene completa razón, y es que el Team Famosos se encuentra atravesando lo que parece ser una difícil racha de derrotas, que los ha llevado a experimentar bajones emocionales y quizás eso precisamente es lo que estaría llevando a “Perfecto” Gómez a esta situación en donde pareciera que ya habría tirado la toalla.

Sobre esto, como siempre, los seguidores de la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos fueron rápidos en responder: “OJALA Y DESPUES DE TANTO DESACIERTO, ESTA VEZ TENGAS RAZON, Q SEA LA MISMA PRODUCCION Q LO SAQUE. NO SOLO ESTA HACIENDO LUCIR MAL AL EQUIPO ROJO SINO A AL PROGRAMA EN GENERAL.” aseguró de forma contundente una fanática.

Por otra parte, otra seguidora si bien fue un poco más suave en sus opiniones, también coincidió en que Hector “Perfecto” Gómez debería en efecto abandonar Exatlon Estados Unidos, pues sólo representa un freno para el Team Famosos, que ya se encuentra en un muy mal momento. “Perdón por lo que digo perfecto no sirve para estar ahí compitiendo mejor de vería estar a dónde estaba antes porque todo sé le va en risa no tiene la capacidad pará estar compitiendo en las arenas de exatlon mejor que lo saquen”.

Si bien desconocemos lo que está pasando con Hector “Perfecto” Gómez, esperamos que el Team Famosos pueda reencontrar el camino ya de cara a una eventual final de la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos.