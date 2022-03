EXATLON: Héctor Perfecto habla de la eliminación de Polo: [VIDEO]

El domingo se vivió uno de los momentos más dolorosos que han sufrido los Rojos desde que inició la sexta temporada de EXATLON Estados Unidos, tras la sorpresiva eliminación del reality de Polo Monárrez, quien perdió el duelo de eliminación con su compañero Héctor Perfecto.

Y en medio de la fuerte controversia que se armó tras la salida de Polo, y los dardos que no paran de mandarle seguidores de los Famosos a Perfecto, a quien consideran debió haber sido el eliminado, el puertorriqueño habló sobre lo que siente tras el resultado.

El peleador boricua, de 25 años, visiblemente emocionado, abrió su corazón en un video compartido por la cuenta del programa en Instagram, y dijo que a pesar de estar muy contento por seguir en el reality de Telemundo, al mismo tiempo está triste por la partida del actor.

“Este momento es muy agridulce para mi. Me siento, pues obviamente contento de permanecer en la competencia, tengo otra semana más, es otra oportunidad para demostrar mis habilidades, para avanzar en esta competencia”, aseguró el integrante del equipo de los Rojos.

“De igual manera, pierdo a un gran compañero para mi. Hasta cierto punto, un mentor en Polo. Pero sé que allá afuera le va a ir súper bien con su carrera de actuación”, agregó Perfecto, quien aprovechó el mensaje para enviar sus mejores deseos a Polo.

“Le deseo lo mejor a Polo en toda su carrera y sé que luego de EXATLON nos vamos a ver nuevamente”, agregó el deportista.

A pesar de las palabras del competidor de los Famosos hacia su antiguo compañero, desencadenó un montón de mensajes en los que los fans de los Rojos criticaron que siga en la competencia.

“Eres tu Perfecto el que tenía que salir anoche del equipo de los Rojos. Ahora si los dejaron peor..😡”, “él era el que se tenía que retirar es un flojo”, “Perfecto regala demasiados puntos al equipo azul”, fueron algunos de los comentarios con los que reaccionaron los fans.

El resultado del duelo entre Perfecto y Polo ha sido uno de los más controversiales en toda la historia de EXATLON, pues la vasta mayoría sigue manifestando en redes su frustración al considerar que no hubo justicia en la eliminación, aunque son cosas que suelen pasar en este tipo de competencias.

Incluso hay fans que le piden al boricua que abandone la competencia.

“Él debió de ser más consciente y auto eliminarse, porque total, él no hace nada”, “debería por honestidad retirarse”, “Perfecto era el que tenía que ser eliminado no Polo…. puras fallas 🤦🏽‍♀️” y “Le regalaron el triunfo”, fueron otras de las reacciones.

“PERFECTO tendrá que competir al nivel de #PoloMonarres para demostrar que no fue “suerte” lo que tuvo para sacar a POLO 😠👎”.