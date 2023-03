Guillermo Bello: El hombre detrás de los cuidados de Denisse Novoa y Ana Parra

Atletas de alto impacto como Denisse Novoa y Ana Parra, una vez salen de Exatlon Estados Unidos, competencia donde han hecho un nombre gracias a sus amplias destrezas deportivas, requieren los mejores cuidados y es por eso que recurren a “Dr. Be”, un centro especializado de rehabilitación física, en donde ambas tienen un esquema personalizado adaptado a cada una de sus necesidades luego de haberse sometido a un reto tan extremo como el que experimentaron.

Ubicado en el área de Brickell, en la ciudad de Miami, en “Dr. Be” hay toda clase de equipos de última generación para garantizar la recuperación de todo tipo de dolencias físicas, eso sí, con atención personalizada y exclusiva para cada paciente, con quien, según palabras de su creador Guillermo Bello, se terminan entablando profundas y duraderas amistades.

Sobre su experiencia, Ana Parra, ex atleta de Exatlon Estados Unidos reveló: “Cuando me lesioné me tomé la tarea en buscar por todo Miami un lugar donde trataran a atletas y deportistas de alto rendimiento y obtuve muy buenas recomendaciones del Dr. Bello. Por eso lo elegí a él, para mi recuperación de la rodilla y hasta ahora ha hecho un excelente trabajo y hemos avanzado un montón. Estoy feliz con su trabajo y profesionalismo”.

De acuerdo a su sitio web, la misión de Dr. Be se enfoca en crear un espacio único para pacientes y profesionales interactuar de forma continua y competente en donde todas las partes puedan crecer y mejorar su salud, enfocados en el desarrollo del sistema muscular a través de un acercamiento personalizado.

Conoce a Guillermo Bello

Venezolano, Guillermo es quiropráctico con maestría en ciencias del deporte y rehabilitación deportiva y otra en administración de empresas de salud, también cuenta con postgrados en medicina anti envejecimiento y regenerativa.

Guillermo Bello se ha convertido en una personalidad de redes sociales, donde brinda el día a día del centro que maneja y además da consejos a sus seguidores, a la semana también brinda datos pertinentes sobre salud en diferentes programas de televisión y ayuda a personalidades deportivas y del entretenimiento local y nacional.

En AhoraMismo conversamos con el doctor Guillermo Bello

Guillermo Bello hizo un momento en su apretada agenda para conversar con nosotros y brindarnos detalles del centro de salud que maneja, darnos sus impresiones sobre el cuidado que deben llevar atletas como Denisse Novoa y Ana Parra y como ha ido atendiendo a cada una, e incluso darnos una que otra primicia. ¡No se pierdan esta entrevista!