¿Hay una guerra entre EXATLON EEUU y Youtubers que cubren la competencia? Lo que sabemos

La polémica parece no abandonar la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos. El programa de competencias de la cadena Telemundo se ha visto en el ojo del huracán los últimos días, por diferentes noticias que han compartido los portales de fanáticos, una en particular que en AhoraMismo informamos en exclusiva, fue la aparente expulsión de dos atletas por presuntamente haber incumplido el reglamento de la competencia.

La noticia ha generado todo tipo de comentarios, y más aun al no ser confirmada todavía por Telemundo, la casa de Exatlon Estados Unidos. Mientras los rumores corren por las redes sociales, la producción de Exatlon Estados Unidos mantiene silencio y los presuntos implicados no han publicado nada concreto en redes sociales, sólo “El Tanque” Frank Beltre, quien envió un críptico mensaje a través de su perfil de Instagram que poco después borró, pero en AhoraMismo pudimos capturar la imagen:

“Algún día, todo hará perfecto sentido. Así que por ahora, ríete de la confusión, sonríe a través de las lágrimas, se fuerte y recuérdate a ti mismo que todo pasa por una razón.”

¿Hay una guerra entre EXATLON EEUU y Youtubers que cubren la competencia?

Pero a pesar que no ha habido confirmación formal de Telemundo ni de Acum Media, la casa productora de Exatlon Estados Unidos, sobre la presunta expulsión de dos de sus atletas, la guerra contra los portales para fanáticos en diferentes redes sociales ha sido sin cuartel, como es el caso de @ExatlonReport, una cuenta de Instagram encargada de publicar información de la competencia, que fue bloqueada e inhabilitada y su propia dueña nos dijo no conocer el por qué:

Esta cuenta fue reportada y bloqueada, no sólo eso, fue eliminada de Instagram si razón aparente. Según su propia creadora, como se ve en la imagen, es porque habría publicado un segmento de lo que compartió el periodista y presentador argentino Javier Ceriani a través de su show de YouTube Chisme No Like, donde habría hablado de esta presunta expulsión de estos atletas y otras tantas delicadas acusaciones que han recaído sobre el programa de competencias y su producción.

Pero el aparente ensañamiento no se limita sólo a Instagram, varias cuentas de YouTube habrían informado que sus cuentas fueron reportadas y bloqueadas por hacerse eco de la información divulgada, el portal Movies MV asegura que los Youtubers se encuentran “en alerta roja” ante la situación que están viviendo con la producción de Exatlon Estados Unidos, una relación que asegura siempre fue cercana hasta ahora.

ULTIMA HORA EXATLON ESTADOS UNIDOS, LLEGAN LOS REFUERZOS, EL FINAL DE LOS YOUTUBERS, GANAN FORTALEZAULTIMA HORA EXATLON ESTADOS UNIDOS, LLEGAN LOS REFUERZOS, EL FINAL DE LOS YOUTUBERS 2021-04-05T15:00:32Z

Paralelo a toda esta situación, llegan cuatro refuerzos a la competencia para continuar aportando a los Team Famosos y Contendientes, que se han visto severamente afectados por lesiones que han mermado su desempeño en la competencia. Entre ellos hay jugadores de diferentes disciplinas deportivas, influenciadores y más.

Todos ellos llegarán a dejarlo todo en las arenas de República Dominicana con el único objetivo de triunfar y ser coronado como vencedor de la competencia más feroz del planeta. Mientras tanto la polémica continúa.