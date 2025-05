Fuerte pelea entre Paulo Quevedo y Rey Grupero en La Casa de los Famosos All-Stars

La Casa de los Famosos All-Stars está en la recta final y los habitantes ya no se aguantan. Tal como pasó la noche del domingo al terminar el posicionamiento entre los habitantes. Paulo Quevedo y Rey Grupero ser fueron a los gritos y por poco a los puños. Fue tan fuerte que Caramelo los tuvo que separar. Mientras la producción decidió apagar las cámaras para no transmitir el fuerte enfrentamiento.

Cuando terminó el posicionamiento, Rey le comentó a Luca: “Está chido su juego wey. Está a toda madre toda la semana y cuando quieren chingar, chingan wey. Está de hueva el juego que están utilizando, no hay ningún problema y buscan un problema en el posicionamiento para dar show wey. Qué huevas wey, sean orgánicos. No practiquen aquí sus giones 3 horas. Yo contigo no me he metido”.

Luca le respondió: “Rey estás hablando solo ¿te das cuenta?”.

Rey le contesta: “Si claro. Estoy hablando con el público para que se dé cuenta. Eres encantador por fuera, pero te dedicas a provocar a la gente. El público no es tonto, no hay ningún problema entre tu y yo. Tienes unos huevotes, porque aquí estás protegido”.

Rey Grupero siempre provocando pleito y le busca problemas a Luca Onestini y Paulo Quevedo, luego se victimiza. Es un tipo violento, vulgar y discriminador. SU XENOFOBIA SIEMPRE SALE A RELUCIR. 👎🤢🤮#LCDLFAllStars #LCDLF5 #LCDLFAllStar pic.twitter.com/79lpGhfYaI — MAYITO de las Bitácoras (@ClaudioPizarroK) May 19, 2025

El modelo italiano le contestó a Rey con una risa. Por su lado, Adame les recomendó a Rey que, no le dijeran nada más a Luca, ni a Paulo.

Pero este intercambio fue escalando hasta que llegaron a los gritos. Paulo y Rey empezaron a gritarse. Cuando de repente Paulo se para frente a Rey Grupero y le dijo repetidas veces y muy cerca de su cara de manera retadora le dijo: “¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a escupir? Escúpeme. Eso es en lo único bueno que eres cabrón”.

A lo que Rey abre sus brazos y le grita: “¿Me vas pegar? ¡Ay! Me puede pegar”.

Fue en ese momento que Caramelo se metió para separarlo y se llevó a Rey. Pero ellos continuaban gritando.Paulo le aseguró: “Tienes problemas, no vas a cambiar nunca”. Mientras Rey le decía: “Idiota, porque sabes que no te pudo cruzar una cachetada porque te doblo”. Luca se metió y le pidió a Rey: “Para de insultar”, quien le respondió: “Tú también pinche italiano de mierda. Vete a tú país cabrón”.

Rey estaba furioso y le dice a Caramelo: “Ve lo que hacen, provocan a la gente. No les he hecho nada wey. Ni a ti, ni a ti cabrón”. Paulo continuó desde lejos retando a Grupero a que lo escupiera.

Caramelo le dijo a Dania: “Se lo dije A Rey: ‘Esa gente quiere es provocarnos’. Y él como que no me escucha”.

Por otro lado, Niurka llamó a Paulo y le dijo: “Fíjate si están envenenados, que ya aprendieron la mierda que les dejó Manelyk, porque él creyó que estaba cerrando con broche de oro diciéndome que Alicia me dijo, que esté con Dios…si Alicia salió de acá corriendo porque no dejé de decirle cosas…Estoy nominada por eso, porque no acepté ninguna falta de respeto, no por ellos. Ellos no tienen ni cojones, ni para eso. Y el otro, se fue a posicionar con Adame, para evadirme a mi, porque no tiene cojones”.