Manelyk revela lo que realmente siente por Caramelo

Caramelo se quedo con el corazón roto tras la salida de Manelyk González de La Casa de los Famosos All-Stars. Ahora que ella está fuera, muchos se preguntan qué pasará cuando salga el dominicano que la acaramelo en el reality. La también conocida “chica reality” respondió la pregunta durante una entrevista con People en Español. Ella habló sobre lo que realmente siente por Caramelo. “Es muy diferente lo que siento por Rey, por Adame que lo que siento por Caramelo”, dijo Mane. “Adentro de La casa los sentimientos se intensifican demasiado, mucho, o sea te regalan un café y es como… Caramelo sacó una versión de mí que muy pocas personas pueden sacar: la mejor versión de mí y eso no lo hace cualquier persona. No sé qué va a pasar aquí afuera, allá adentro es un mundo paralelo –en el mundo paralelo era estar con él 24/7 y tener contacto así porque si no estaba de mal humor–, aquí afuera vamos a ver cómo nos va. De que lo voy a intentar, lo voy a intentar. No me voy a quedar con las ganas. Tenemos ese pendiente y solo lo vamos a saber cuando salga, pero yo espero que sea durante 3 semanas que falta todavía para la final porque ese chico tiene que ganar, lo tiene todo para ganar”.

Así es, Manelyk lo quiere intentar con Caramelo.