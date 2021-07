EXATLON 5 EEUU: ¿Hay un fraude planeado camino a la gran final?

Después de varios meses de intensas emociones, ya estamos cada vez más cerca de la gran final de la quinta temporada del reality deportivo Exatlon Estados Unidos. Una edición muy particular, que no sólo ha resultado muy larga, sino que ha estado marcada por una serie de hechos sin precedentes; sanciones, expulsiones, un sin fin de atletas lesionados, circuitos de infarto y premios como nunca antes, es decir, ¡La quinta temporada quedará para la historia!

Después de seis meses, e interminables jornadas, ya los atletas están a sólo días para entrar a la etapa de lucha individual, en la que ya no existen equipos sino que cada uno de los guerreros está enfrentándose consigo mismo y por un sólo objetivo; alcanzar la gloria en la llamada “competencia más feroz del planeta”.

¿Hay un fraude planeado camino a la gran final?

Pero si bien hay muchas cosas que están sucediendo en la quinta temporada que no tienen precedente alguno, hay algo que si se ha mantenido invariable desde la primera temporada de Exatlon Estados Unidos, se trata de los rumores y comentarios en diferentes perfiles para fanáticos en redes sociales, que si bien a veces resultan verdaderos, otras no, aunque siempre entretienen a todos los fervientes seguidores.

Ya a punto de conocer al ganador y ganadora de la quinta temporada, los diferentes portales especializados en todo lo referente a Exatlon Estados Unidos están trabajando sobre la marcha para traer información de última hora. Uno de ellos, y quizás el más reconocido, es el de “Keyla: La Reina de los Spoilers”, quien no sólo comparte muchos secretos y noticias de la competencia, sino que siempre resulta ser información certera y verificada de muy buena fuente, lo que le ha dado la posición de autoridad extraoficial en todo lo que tiene que ver con Exatlon Estados Unidos.

Recientemente, Keyla hizo una sesión en vivo a través de su perfil en la red social Facebook, en donde reveló muchos secretos importantes de la competencia, que se encuentra en una etapa crucial. Aquí, Keyla más allá de revelar alguna información en específico, dio sus predicciones para la gran final de la competencia, asegurando que los cuatro atletas que deberían llegar a ese último circuito tendrían que ser Jeyvier Cintrón, del Team Famosos y Horacio Gutierrez por los Contendientes, y del lado de las mujeres, Ana Parra por los azules, y la emblemática Norma Palafox por los rojos.

Pero también indicó que puede que esto no suceda, pues de acuerdo a Keyla, la producción haría trampa para la gran final, tal como según ella, habría sucedido en temporadas anteriores con Nate Burkhalter y el “Venado” Medina, quienes, de acuerdo a su apreciación, habrían resultado ganadores gracias a la ayuda de la producción, resaltando el triunfo de Nate Burkhalter, quien habría pasado más de un mes en recuperación luego de una difícil lesión en el circuito de la playa.

Si bien esto no está confirmado, y no es más que una teoría, las reacciones a este video no se hicieron esperar: “Keyla tiene razón, la producción de Exatlon ha manipulado el desempeño de los participantes y la distribución de los premios para mantener el rating del programa. Esto es lógico ya que para producción es un NEGOCIO; sin embargo, no es justo para los participantes ni para nosotros como audiencia. Por mi parte, Exatlon me gusta mucho y seguiré siendo fanática del equipo ROJO!” Dijo esta seguidora.

De cualquier manera, Exatlon Estados Unidos está en una etapa crucial en donde todo podrá decidirse próximamente. ¡Estamos atentos!