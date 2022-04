Frank De La Cruz: ¿Habría fingido lesión en EXATLON 6 EEUU? Las redes hablan

El duelo de eliminación del pasado 10 de abril, durante la sexta temporada del reality deportivo Exatlon Estados Unidos, fue un verdadero cúmulo de emociones en donde vimos a Oscar Fernández del Team Contendientes abandonar el sueño de ganar la competencia luego de resultar derrotado por Beta Mejía del Team Famosos, sino que la audiencia también sufrió muy de cerca la lesión que tuvo Frank de la Cruz.

Todo ocurrió cuando el piloto comercial dominicano se lanzó a la piscina o alberca para cumplir con una de las primeras pasadas de la noche y fue justo allí cuando soltó un doloroso grito que alertó a todos. Al momento De la Cruz fue llevado por el personal de cuidados a un lugar seguro en donde fue atendido y no permaneció en la competencia ese día, mientras era evaluado.

Pero ya en el episodio de hoy a Frank se le vio sin su brazalete protector lo que ha generado mucha conversación en redes sociales, incluso llegando algunos fanáticos a asegurar que el dominicano habría fingido dicha lesión para descansar, pero esto no tendría mucho sentido a esta etapa de la competencia, a sólo semanas de la gran final.

El video que compartiremos a continuación, cortesía del portal para fanáticos JacoJRx2, explican más a fondo lo que estaría sucediendo con el miembro del Team Contendientes:





ULTIMO MOMENTO SE DESCUBRE QUE FRANK DE LA CRUZ FINGIO SU LESI0N EXATLON ESTADOS UNIDOS #ExatlonEEUU6 #Exatlonestadosunidos #famosos #CONTENDIENTES Exatlón es una competencia deportiva de alto rendimiento en donde los participantes prueban su fuerza, inteligencia y coraje para convertirse en el ganador absoluto. DE LUNES A VIERNES 7/6C DOMINGOS DE ELIMINACIÓN por TELEMUNDO FAMOSOSRicardo Osorio, Jaime espinal,Brindam herrera,Héctor Gómez, Mateo González, Polo monarrez, Jennifer Muñoz, Jordan o bries, Paloma flores,… 2022-04-13T15:59:21Z

El video claramente relata los hechos que ocurrieron antes, durante y después de la lesión de Frank de La Cruz, lo que generó todo tipo de reacciones de los fanáticos, algunos enviándole la mejor energía y otros asegurando que todo sería una trampa para poder llegar a la gran final.

De acuerdo a lo que pudimos ver en el episodio de hoy, Frank se encuentra en recuperación a la espera de que regrese cuanto antes a la competencia.

“YO DESDE EL PRINCIPIO LO DIJE QUE FRANK NO SE VEIA NADA GRAVE, PORQUE A MI ME PASO LO MISMO QUE A FRANK, ESTUVE EN TERAPIAS Y COMO QUIERA ME ESTUVIERON ESPERANDO QUE OPERAR Y TODAVIA ESTOY EN TERAPIAS. Y VA CASI UN AÑO DE ESO. TODAVIA ME DUELE EL BRAZO. ADEMAS FRANK LE DIJO A FREDERIK QUE COMO SEA HASTA CON UNA MANO IVA A COMPETIR.” Aseguró una fanática.

Otra fanática trajo a colación una recuperación que generó muchísima polémica, la del ganador de una temporada anterior Nate Burkhalter, del Team Famosos, que luego de varias semanas en descanso regresó para ganar la competencia. Sobre esto precisamente, una seguidora dijo lo siguiente: “Es bien estúpido que piensen eso que lo estén protegiendo . Por dos o tres días de descanso no se gana nada . Nate y el venado si son los dos protegidos tardando mucho tiempo en recuperación.”

“Hola a mi no importa a mi lo que me interesa que regrese. El es unos de los mejores 💪 👌 no puedes ser que los rojos sea los que ganen todo el tiempo uno vez un deporte cualquiera a sea pero siempre quieres verlo ganar y si se balancean los equipos.” Aseguró este fanático, esperando que vuelva a seguir aportando puntos para su equipo.

¡Te estamos esperando, campeón!