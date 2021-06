Frank Beltre está desaparecido: ¿Dónde está el exconcursante de EXATLON?

Frank Beltre se convirtió en uno de los atletas más queridos en la quinta temporada de EXATLON, que en unas semanas entrará en la recta final, y a pesar de haber sido expulsado del reality show en abril, sus fieles seguidores no dejan de manifestarle su apoyo y cariño y de estar pendientes de todos sus movimientos.

Por ello, los fans del deportista de 31 años han echado mucho de menos al dominicano, quien lleva ya casi dos meses desaparecido del ojo público en su cuenta de Instagram.

El jugador de fútbol americano, quien solía ser muy activo en la red social, y quien incluso tras ser expulsado de EXATLON, en medio de rumores sobre presunto uso de drogas y teléfonos celulares hizo un live para hablar con sus simpatizantes, no ha vuelto a dejar rastro en Instagram.

Tras haber compartido un par de mensajes en su cuenta de Instagram, en los que asegruaba estar muy bien y se mostró muy tranquilo, incluso insinuando que en aquel entonces podría tener el chance de regresar a los terrenos de EXATLON, Frank Beltre no ha vuelto a publicar nada.

El exconcursante de EXATLON parece haber levantado vuelo y su desaparición en la famosa red social ha causado alerta entre fans suyos, y tristeza entre otros que estaban acostumbrados a saber pormenores del día a día del jugador, de su propia voz, a través de sus mensajes.

La última vez que los fans de Beltre lo vieron aparecer por Instagram fue el 11 de mayo, es decir que han pasado ya 44 días, seis semanas sin con el deportista desaparecido por esos rumbos cibernéticos.

“Yo sé lo que traigo a la mesa. Así que créame cuando digo que no tengo miedo de comer solo”, fue la última publicación compartida por el dominicano, donde se le vio en una fotografía en una especie de restaurante, sin ninguna compañía.

Desde entonces Beltre no ha vuelto a aparecer por Instagram, y sus fans quieren saber de él.

“El Todo Poderoso te bendiga”, “Haces falta”, “por qué solo?” y “espero verte pronto”, han sido algunos de los comentarios que la ausencia de Frank Beltre ha generado entre sus segudiores.

Los más tranquilos creen que el jugador se estaría tomando un tiempo para dedicarse a él y a su familia, tras el duro golpe que significó haber sido expulsado del reality show de Telemundo, cuyas razones exactas aun permanecen en total hermetismo.

En su “live” con sus fans, en abril pasado, Beltre no soltó prenda sobre los motivos por los que lo sacaron del programa junto a Denisse Novoa, pero aclaró que su imagen estaba impecable, pues no cometió nada grave.

“Siguen diciendo que Telemundo no ha dicho nada para limpiar mi imagen. Pero, honestamente, los únicos que andan diciendo algo negativo de mí, son las redes sociales; son esos ‘spoilers’, que andan diciendo que me encontraron que si yo qué (rumores sobre drogas)… eso es mentira”, dijo Frank en ese momento. “Ahora, cuando hablamos de imagen, la única imagen que a mí, a mí, a Frank Beltre le importa, es la imagen que, mi mamá, mis dos hermanas y mi sobrina, tienen de mí. Y pase lo que pase, regrese o no regrese a EXATLON, yo siempre seguiré siendo el niño bonito de mi mamá, el guardaespalda de mis dos hermanas y el héroes de mi sobrina. Eso nunca va a cambiar”.

Y mientras pasan los días, los fans de Beltre esperan que aparezca en su cuenta de Instagram lo más pronto posible para que les cuente de viva voz en qué anda, qué está pasando con su vida y cómo está tras su paso por EXATLON.