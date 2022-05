EXATLON: Los Rojos se escaparon y uno de ellos mostró la evidencia

Para nadie es un secreto que EXATLON Estados Unidos es una competencia que desata emociones y muchas pasiones. Y a pesar de que la sexta temporada del reality show de Univisión terminó ya hace varios días, los guerreros que pasaron por las arenas en República Dominicana siguen siendo protagonistas, y no paran de generar todo tipo de sentimientos entre sus fieles fans.

Así lo acaba de demostrar el actual campeón de la llamada “Competencia más feroz del planeta”, Briadam Herrera, quien le hizo el día a los fans del team Famosos, por cuenta de una fotografía digna de poner en el baúl de los mejores recuerdos.

El ganador de la sexta temporada de EXATLON Estados Unidos, dejó ver que una vez terminada la competencia, se dio una escapadita por las paradisíacas playas de El Caribe, junto a sus compañeros de equipo.

Un par de imágenes que el propio Briadam colgó en su cuenta de Instagram, no solamente le alegró y emocionó el corazón a los seguidores del team Rojo, sino que también sirvieron de evidencia para demostrar lo bien que la pasaron en su “escapadita”.

“Momentos inéditos del Team Famosos 🔴🔥 #exatloneeuu”, fue el comentario con el que el clavadista cubano compartió las imágenes, que se volvieron tendencia.

En la imagen del “millón de dólares”, se aprecia a varios miembros del team rojo, como Briadam, Jaime, Isabella, Jordan, Paloma, Mateo y Roberto Romano, entre otros, abrazados, posando juntos para la bella postal.

En otra de las imágenes se aprecia a los chicos del team Rojo festejando el cumpleaños de Isabella Arcila, pero una de las publicaciones que más encantó, fue la del grupo tomando una clase de baile, en plena playa, donde mateo intentaba seguir los pasos de la instrucción, sin mucho acierto.

De inmediato los comentarios saltaron a las redes y los seguidores del team Famosos comaprtieron todo tipo de bonitos mensajes, donde afirmaron extrañar mucho a sus atletas favoritos.

“Soy team rojo desde la primera temporada pero nunca tuve un preferido; en esta mi preferido fuiste tú desde el día uno!!!! Hasta mi esposo que es team azul quería que ganaras si no ganaba Joysel. ❤️❤️❤️”, comentó una fan, mientras que otros hicieron eco de las envidiables figuras con abs de hierro de los competidores.

“Que abdomen chicos 😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥”, “❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ se les quiere mis guerreros 👏👏👏👏👏”, “Miss ya guys on TV 📺 Hello to all from Philadelphia ❤️”, “Qué gusto ver todo el grupo los extrañamos 🔥🔥”, djeron otros fans de los Rojos.

“Saludos bendiciones para todos 👏👏👏👏👏”, “Que bonitos todos los rojos unidos”, agregaron dos fans más.