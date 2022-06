Impactantes fotos de Ana Parra en lencería de novia

Ana Parra compartió con sus más de 160 mil seguidores de Instagram un set de su sesión de fotos posando muy sensual una ropa interior de encaje color blanco. Sostén, tanga tipo hilo dental y unos guates blancos de encaje fue el conjunto que la modelo colombiana escogió para impactar a su público.

Es la primera vez que la ex participante de Exatlón Estados Unidos luce ropa interior de novia en sus redes sociales, y el efecto fue avasallador. Casi instantáneamente la ingeniera civil, de 27 años, fue halagada por cientos de comentarios de sus admiradores, quienes destacaban su increíble silueta.

En las imágenes se ve a Ana Parra posando provocativamente sobre un sillón. En la primera foto se aprecia su marcado vientre y estilizadas piernas, mientras que la segunda imagen luce su retaguardia, dejando muy poco a la imaginación.

“Dios, eres una preciosura, ni palabras, ni aliento me dejas para comentarte. Eres toda una Diosa”, “Con cada fotografía en cualquier pose me enamoro más de ti. Preciosa Ana de mi corazón”, “Qué hermosura de mujer. Daría lo que me pidieras por compartir contigo, mujer divina”, y “Anita, eres toda una belleza de modelo, eres mega hermosa”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

La colombiana, que se ganó el corazón del público durante la quinta temporada del exitoso reality show Exatlón Estados Unidos, ha sorprendido gratamente durante esta semana a sus seguidores. Días atrás compartió un video donde aparece modelando un pequeño y ceñido baby doll negro, provocando miles de Me Gusta y cientos de comentarios.

Y por si esto fuera poco, también posó en una sugerente malla calada negra, que dejaba muy poco a la imaginación, cubriendo solo lo necesario para poder pasar los filtros de las redes sociales.

Sin dudas, el esfuerzo diario que pone la colombiana para mantener un estado físico a toda prueba, con exigentes rutinas de ejercicios, le ha dado excelentes resultados. Además de lucir una envidiable figura irradia felicidad y no pierde oportunidad de compartir el excelente momento que disfruta en el amor, a solo meses de haberse casado por la Iglesia en su natal Colombia.

En diversas imágenes se encarga de dedicarle tiernas palabras a su esposo, además de compartir con su público hermosos momentos que ha vivido junto a él. La pareja contrajo nupcias en diciembre pasado en una despampanante boda, donde hizo realidad su sueño de lucir como toda una princesa.