La quinta temporada de la llamada “competencia más feroz del planeta”, Exatlon Estados Unidos, ya está por llegar a su final, luego de 30 semanas cargadas de muchas emociones, adrenalina, competencias de infarto y circuitos sólo aptos para los atletas con el más alto nivel.

El lunes 23 de agosto, a partir de las 7 pm / 6 pm centro, iniciará la última jornada para estos guerreros, en donde el presentador Frederik Oldenburg y la comentarista y primera ganadora de Exatlon Estados Unidos, Marisela “Chelly” Cantú, serán los encargados de llevar la competencia a su esperado desenlace, en donde todos conoceremos por primera vez, al hombre y la mujer que se coronarán como ganadores y pasarán a formar parte de ese selecto grupo que vio por última vez al querido Nate Burkhalter, alzar el codiciado premio.

Y es que este final de la quinta temporada se siente muy especial, pues vaya que se han vivido momentos muy intensos en Exatlon Estados Unidos; desde numerosos atletas lesionados que debieron dejar la competencia, emotivos momentos personales, sanciones y suspensiones sin precedentes, nuevos circuitos más difíciles que nunca y atractivos premios que hicieron de la quinta entrega, una que quedará en la memoria de cada uno de sus seguidores.

Gran final de EXATLON 5 EEUU: ¿Cómo ver el LIVE STREAM?

Canal

Como todos saben, Exatlon Estados Unidos se transmite a través de Telemundo. Antes puedes chequear con tu proveedor local de televisión (FIOS, Optimum, Time Warner) para averiguar el canal de la cadena en tu área. También puedes hacer click aquí para encontrar el canal.

Aun sin tener servicio de cable, puedes acceder a Telemundo desde tu computadora, teléfono inteligente o dispositivo por medio de los siguientes servicios en vivo y sin cable:

Servicios de transmisión

Hulu: Además de una amplia biblioteca con contenido original y de otras casas productoras, el servicio streaming de Hulu, ofrece un conjunto de canales con televisión en vivo, dentro de los que está Telemundo. Puedes registrarte para Hulu Live TV aquí.

FuboTV: Telemundo está incluido en el paquete “Fubo Premier” que cuesta $34.99 por mes después de la prueba gratuita de 7 días. Solo tienes que hacer click aquí o en FuboTV.com para aprovechar la prueba gratuita de 7 días, y puedes verlos en tu computadora a través de FuboTV sitio web, o en su teléfono, tableta o dispositivo de transmisión a través de la aplicación FuboTV.

AT&T TV: El paquete más barato de AT&T TV, PLUS con +45 canales cuesta $65 al mes y ofrece Telemundo. AT&T TV ofrece una prueba gratuita de 7 días. Seleccione el paquete de canales que desea. Si cancela su suscripción dentro de los siete días de la prueba gratuita, no se le cobrará. La opción más costosa se llama MAX, +60 canales que incluye Telemundo. Ingrese su información de pago. Si cancela su suscripción dentro de los siete días de la prueba gratuita, no se le cobrará. Haga clic aquí para obtener la lista completa de dispositivos compatibles.

Con esta información no tienes excusa para disfrutar de la noche final de Exatlon Estados Unidos, que se transmitirá en vivo por Telemundo a las 7pm / 6pm Centro.