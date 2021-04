Fernando Lozada de EXATLON EEUU: Víctima de brutal ataque ¿Cómo está?

A lo largo de sus cinco temporadas ininterrumpidas, el exitoso programa de competencias de Telemundo, Exatlon Estados Unidos, ha contado con participantes que con su innegable carisma que va más allá de sus destrezas deportivas, se han ganado el corazón de la numerosa audiencia del reto que se lleva a cabo en República Dominicana. Tal es el caso del mexicano Fernando Lozada, quien participó en la cuarta temporada, una especialmente compleja, que no escapó a la sacudida global que causó el COVID-19.

“Lozada”, como fue apodado por sus compañeros durante su paso por Exatlon, es un influencer mexicano, empresario y gran conocedor de todo lo referente al mundo del fitness y la buena salud, con amplia experiencia en los Reality Shows, pues antes de Exatlon Estados Unidos, se dio a conocer por su participación en el programa de MTV latinoamérica, Acapulco Shore, en donde alcanzó status de celebridad, amasando millones de seguidores en redes sociales.

Su paso por Exatlon Estados Unidos

Fernando Lozada desde que llegó a la llamada “Competencia Más Feroz del Planeta” llamó la atención por su inagotable sonrisa y buena energía que lo acompañó durante los casi 10 meses de competencia. Perteneció al Team Famosos (De donde salió el ganador de la cuarta temporada, Nate Burkhalter), y fue el único participante que a pesar de no ser deportista profesional, tuvo una gran participación y su despedida fue uno de los momentos más emotivos de la temporada anterior.

Hoy en día, Fernando Lozada comparte su vida junto a su esposa, Triana León, Health Coach certificada y el pequeño bebé de ambos, que lleva por nombre Leandro y levanta suspiros cada vez que sus padres comparten alguna de sus adorables fotos en redes sociales.

Fue víctima de un brutal ataque ¿Cómo está?

Recientemente, Fernando Lozada compartió unas imágenes en redes sociales que alarmaron a sus seguidores, en donde se le ve visiblemente golpeado. El sitio web de noticias de entretenimiento Cuaimateam compartió en detalle la escalofriante historia de todo lo que le sucedió a Fernando.

De acuerdo a la nota publicada por este sitio web, Fernando Lozada fue víctima de un violento asalto perpetrado por tres personas, con el fin de despojarlo de sus pertenencias, en donde uno de los atacantes le hirió el rostro con una navaja. “Me defendí, no me robaron nada, pero me pusieron una madriza”, dijo a través de sus historias de Instagram.

Lozada añadió en sus historias que a pesar que el ataque le costó varios puntos en la sala de emergencias, logró que los delincuentes no se llevaran nada, e incluso huyeran, “Me clavaron una navaja, pero pegaban como niños de cuatro años. El navajazo sí me lo llevé, y la garganta, porque me ahorcaron. No me quitaron nada”, indicó el influencer mexicano.

“La mejor experiencia que he vivido”

El pasado mes de diciembre, del año 2020, Fernando Lozada compartió una especie de cronología sobre su paso por Exatlon Estados Unidos en su canal de YouTube, que cuenta con más de 1 millón de suscriptores que son fanáticos de sus rutinas de ejercicios, diferentes historias e incluso alguno que otro video de humor.

Lo que viví en EXATLÓN!!! – Detrás de cámaras 🎥 🏃🏻‍♂️Exatlon ha sido una de las aventuras más extraordinarias que he vivido!! Fueron 22 semanas de adrenalina, alegría, frustración, felicidad y mil cosas más!!! Les comparto un poco de lo que vivimos durante ese tiempo en las arenas de exatlon 🤙 2020-12-13T19:00:00Z

Sigue Exatlon AhoraMismo en Facebook