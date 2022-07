EXATLON: ¿Por qué fans de Norma Palafox están molestos con la atleta?

Desde que Norma Palafox saltó a la fama tras haberse convertido en campeona de la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, la mexicana no solo ha sabido ganarse el corazón del público sino que también se convirtió en imagen de diferentes marcas y productos que valoran su popularidad.

Pero tal parece que esa faceta de la atleta no tiene muy contentos a muchos de sus fans, quienes no han parado últimamente de reclamarle por su bajo desempeño como futbolista, y culpan su dedicación a los comerciales como la causa principal de no rendir en la cancha y estar en la banca.

Así se evidenció esta semana, luego de que Palafox compartiera en su cuenta de Instagram un mensaje promocional donde invitaba a sus seguidores a que adquieran FIFAMobile, y donde contó que además dedica su tiempo al yoga.

“Estaba a punto de entrar a mi clase de yoga y ¡PUM!… #FIFAMobile apareció en mis manos. 😅 ¡Así como yo, descárgalo ahora para iOS y Android ⚽📱 y descubre por qué #ElFútbolVaContigo! Además únete a la comunidad de #FIFAMobile Latam en Discord 👉🏻 http://www.discord.gg/fifamobilelatam”, fue el promocional de la excampeona de EXATLON y como si fuera un tsunami, vinieron los dardos de fans molestos.

“Este mensaje debería estar en recomendaciones”, dijo un fan suave, mentras que otros de frente la atacaron.

“Con razón no entrenas mi amor 😢”, “Sigue asi normita, gana dinero de otras marcas por que al fútbol ya no puedes sacarle nada”, “No vas a jugar !! No vas a jugar !! Jajajjaa desde la banca todo se ve genial para ti verdad”, comentaron otros seguidores de la mexicana con más mordacidad.

“Y es por eso que nunca estarás al nivel…. Ahí te vas anclar en la Banca 🙄”, “Atlas femenil neta? Teniendo muchas y gran talento tapatio prefieren marketing? Porque no veo seriedad acá” y “Es una chulada jugar por las noches al FIFA cierto?. Saludos Norma”, comentaron otros fans de la atleta.

Lo mismo ocurrió con Norma tras otra publicación de tenis Adidas en los que hizo publicidad, y el efecto fue el mismo entre muchos seguidores.

“Me haces muy feliz ⚽️🥰, Hoy lo dejamos todo.. 🤩 💪🏼Como siempre con @adidasmx #xspeedflow #adidasfootball #creadoconadidas”, fue la frase de Norma que generó las críticas.

“Retirate ya… no diste el ancho en el fútbol, dedicate a hacer comerciales”, “Ya aplícate Norma. Tienes el chingo de talento, ya deja a un lado los tiktoks para que des todo tu nivel en la cancha. Eres muy buena !🙌”, comentaron dos fans.

“Wooou, la verdad eras mi ídola pero cuando provocaste a la afición de Chivas estando en Pachuca, me decepcioné de ti, y ahora en Atlas… pues bueno solo queda decir un fan menos para ti, no te importa???? Jaja claro solo el dinero“, dijeron dos seguidores más.

