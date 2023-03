EXATLON: Fans de Frederik Oldenburg lo defienden: ¿Por qué lo critican?

Hasta las mejores historias de amor, siempre suelen tener detractores que, o no desean que los protagonistas de los romances sean felices, o manifiestan dudas de que tanta belleza en las relaciones sea cierta.

Y eso precisamente le está ocurriendo al conductor de EXATLON Estados Unidos, Frederik Oldenburg, quien desde hace varios meses sostiene un noviazgo con la actriz Carmen Villalobos, recién divorciada.

A pesar de que en redes sociales el venezolano ha recibido múltiples mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes están contentos con su relación con la estrella colombiana, otros cibernautas no dejan de atacar el romance y hasta siguen poniendo en duda que entre la parejita haya verdadero amor.

Y fue precisamente un mensaje de Carmen Villalobos, del que presumió en su cuenta de Instagram, el que desató una serie de mensajes de detractores del noviazgo.

“Derretidos, enamorados y combinados con nuestros sweaters de @maglione.col 🤤🫠❤️! Te amooooooo demasiado mi amor @fredefutbol 😻😻😻!”, fue el citado mensaje, que hizo que algunos cibernautas lanzaran críticas.

“Parecen dos extraños agarrándose de la mano mostrando dizque amor”, “una pregunta, cómo sabes que es amor del bueno?”, “Osea el verdadero amor, ay por favor!!! ✨💌 “, 😢😢😢 y Caicedo????? De que me perdí??? Nooooooo”, fueron algunos de los comentarios que saltaron en las redes.

“Por que cuando las parejas solo están juntas por años y años, luego de 10 años juntos se casan y a las dos años o menos se divorcian después que se prometen amor eterno mejor que sigan juntos sin casarse🥴🥴🥴”, “ay por Favor Frederik eso no es amor”, y

“Yo quisiera ser como Carmen, me hace pensar que amar es como comprar dulces, yo no logro enamorarme de nadie 😅”, dijeron otros fans de EXATLON Estados Unidos.

Ante los comentarios de los detractores, los fieles fans de Frederik no tardaron en manifestarle su apoyo al comunicador, y no solo defendieron el amor que tiene con la protagonista de la serie “Sin senos sí hay paraíso”, sino que además le dedicaron bellos mensajes.

“❤️❤️❤️❤️❤️ wow bellos”, “se ven hermosos, bella pareja que viva el amorss”, “me encantan los 2 hermosos, preciosos”, “que sean muy felices par de guapossss”, “es la mejor pareja del mundo digan lo que digan. No hagas caso a nada Frederik”, agregaron otros fans.

“😍Dios permita que este hombre tan lindo nunca te haga daño, y siempre lleves esa linda sonrisa Dios los bendiga siempre”, y “se ven hermosos, y todos esos que dicen que muy rápido, metiches. Vivan y dejen vivir, en que parte dice que hay que guardar luto a relaciones además ella le puede decir q lo ama si le da la gana”, dijo otra seguidora molesta con los ataques hacia el animador.