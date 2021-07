EXATLON 5 EEUU: ¿Ex campeona regresa a la competencia?

A pesar de que la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos ya está próxima a culminar, algo que se ha mantenido invariable desde que inició el pasado mes de enero son diferentes rumores que en muchos casos son sólo eso, pero en otros se convierten en realidades que han sentado precedente en una temporada que quedará para la historia.

Una temporada sin precedentes

No cabe duda que la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos ha sido una muy distinta a todo lo que conocíamos, con sanciones, expulsiones, una lista interminable de lesionados y más, que han convertido a esta presente entrega en un imán de diferentes rumores y especulaciones sobre cada situación que se ha ido llevando a cabo.

El más reciente rumor que está encendiendo las redes sociales, es que al parecer la participante Mirna Almada, del Team Contendientes, se encontraría atravesando una fuerte lesión que le habría obligado a dejar la competencia, que ahora, en tiempo real, estaría sólo con la participante Ana Parra, por el Team Azul, originando así, una crisis en el equipo, y por ende, en la competencia.





ULTIMA HORA EXATLON ESTADOS UNIDOS, CAOS EN EXATLON, NECESITAN REMPLAZO URGENTE, ANA QUEDA SOLA ULTIMA HORA EXATLON ESTADOS UNIDOS, CAOS EN EXATLON, NECESITAN REMPLAZO URGENTE, ANA QUEDA SOLA 2021-07-23T15:00:03Z

De acuerdo a este video, cortesía del portal para fanáticos Movies MV, en tiempo real se grabó una lucha por la permanencia que perdió el equipo azul y llevó a enfrentarse a dos mujeres fuertes, Wilmarie Negrón y Mirna Almada. De allí resulta derrotada Wilmarie y Mirna debe abandonar la competencia por una fuerte lesión que al parecer no mejora.

A pesar de esto, y que presuntamente el presentador Frederik Oldenburg habría asegurado que ya a este punto no podrían entrar más atletas a sólo un mes de la competencia, existe la posibilidad que una atleta muy reconocida y muy querida de Exatlon Estados Unidos, se sume a última hora a las feroces arenas del reality deportivo.

Así como lo oyen, si bien esta teoría no está confirmada, varios portales de fanáticos aseguran que sería una estrategia de la producción de Exatlon Estados Unidos para finalizar el programa con altos números de audiencia sumando a la competencia a la ganadora de la segunda temporada, Valeria Sofía Rodríguez, que lleva por apodo “La Rebelde”, y en ese entonces se impuso contra “El Tarzán” Jacobo García, coronándose así como la triunfadora. No se pierdan este otro video con más información:





VALERIA SOFÍA CONFIRMA SU REGRESO REMPLAZA A MIRNA EXATLON ESTADOS UNIDOS 2021-07-23T16:37:42Z

Esta teoría al momento no se encuentra confirmada, y, de acuerdo a los seguidores no sonaría muy certera, pues ya se ha asegurado que en esta etapa de la competencia no pueden entrar refuerzos por diversas razones, entre ellas que ya se acercan las semanas finales, y además la cantidad de incorporaciones ya es más que en ninguna otra temporada de Exatlon Estados Unidos. Además de esto y de acuerdo a las reglas de Exatlon, después

Sobre este tema, los seguidores de la competencia no tardaron de opinar en el video: “Pero no es justo ya Valeria tuvo su campeonato ay otras azules que también son buenas y merecen volver por ese trofeo y soy del team rojos.” Mientras que otros aseguraron que “bajo ningún concepto” entraría un refuerzo pues ya habrían asegurado que quien salga de la competencia, no regresa.

De cualquier manera, esperamos que Mirna Almada mejore y pueda continuar el camino a la gran final de la competencia más feroz del planeta.