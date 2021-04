EXATLON 5 EEUU: ¿Dónde están Denisse Novoa y Frank Beltre?

Llegó el esperado domingo 11 de abril a Exatlon Estados Unidos en donde se conocería el definitivo paradero de dos participantes hasta ahora de la competencia, Denisse Novoa, del Team Contendientes, y Frank Beltre, del Team Famosos, quienes habrían sido expulsados ante una presunta falta grave que representó un incumplimiento de contrato dentro del programa de la cadena Telemundo.

Una expulsión polémica

La salida de Denisse Novoa y Frank Beltre habría estado plagada de muchísima polémica desde que la noticia empezó a correr puesto que, la información que revelaron diferentes portales para fanáticos y que pudimos confirmar en AhoraMismo estaría ligada a que aparentemente les habrían sido encontradas sustancias ilícitas a estos atletas e incluso teléfonos celulares. Dos cosas que van en contra de los estrictos reglamentos de Telemundo con respecto a este programa de televisión.

Con respecto a esto acudimos directamente a Telemundo, quienes nos emitieron un pronunciamiento oficial en relación a esto sin revelar nombres exactos de los atletas afectados ni las faltas cometidas:

“Con el fin de preservar la integridad de la competencia, existen reglas estrictas y pautas que todos los participantes de Exatlon Estados Unidos deben seguir. Algunos atletas rompieron estas reglas y están siendo reprendidos. Nuestra máxima prioridad es fomentar un ambiente competitivo seguro y justo para todos los participantes y garantizar que cualquier persona que viole las reglas y regulaciones del programa sea amonestada.”

La salida de Exatlon Estados Unidos

Desde que se sabe la controversial noticia de la expulsión de estos atletas, mucho se ha dicho sobre cuando sería la fecha en la que ya dejarían de estar en la competencia, y de acuerdo a los tiempos de producción y el lapso entre lo que vemos en pantalla, todo indica que desde hoy domingo, 11 de abril, en una noche de lucha especial por automóviles, ya Denisse y Frank no formarían parte de la llamada “competencia más feroz del planeta”.

Pero… ¿Cómo sería esta despedida? las especulaciones al respecto no han parado, unos aseguran que simplemente dejarían de aparecer en pantalla, tal como sucedió con la participante Shayra Medal en la cuarta temporada, cuando luego que el Team Contendientes regresó al juego después de la cuarentena por COVID-19, no se volvió a ver a la chica y no hubo ningún comentario al respecto. Otros dicen que al comienzo del programa sería el presentador Frederik Oldenburg quien se pronunciaría al respecto, pero todas estas dudas se disciparon hoy cuando el presentador Frederik Oldenburg dijo exactamente las palabras del comunicado oficial.

También confirmó que, tal como informamos en exclusiva, ni Denisse Novoa ni Frank Beltre seguirán en Exatlon Estados Unidos, pero sin hacer mucha pausa también indicó que “Debemos continuar” y es así como pasó a recibir al reemplazo de el Contendiente lesionado Cesar Castro, se trata de Oracio Gutierrez Jr. quien ya se sumó a su equipo.

En paralelo a la expulsión de Denisse Novoa y Frank Beltre, pudimos conocer que hay varios atletas sancionados, entre los que destacan Norma Palafox, Ana Parra, Octavio “Tavo” Gonzalez y Rafael Soriano, dicha sanción les inhabilita participar por tres días.

¿Dónde están Denisse Novoa y Frank Beltre?

Aunque no ha habido un pronunciamiento definitivo sobre el paradero de ambos atletas, se estima que ya se encuentren en sus respectivos hogares, pasando este trago amargo junto a sus familiares y retomando su vida fuera de Exatlon Estados Unidos.

