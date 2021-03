EXATLON 5 EEUU: Seguidores molestos piden a atletas nuevos como refuerzos

A sólo siete semanas desde su inicio, la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos no ha parado de generar polémica. Desde la elección de los 24 atletas, 12 nuevos, y 12 de ediciones anteriores, los seguidores no han parado de tener diferentes opiniones tanto negativas como positivas, por otro lado, en esta oportunidad Exatlon Estados Unidos no sólo reformó algunos circuitos que ya habíamos visto, sino que agregó otros nuevos, como el urbano, e incluyó innovadores premios como la ExaStore, una tienda que tiene todo lo que los equipos pueden necesitar para avanzar más cómodamente en la competencia.

Esto sin nombrar que en total repartirán la impresionante suma de más de un millón de dólares en premios, y para el final, los dos atletas, hombre y mujer, que lleguen hasta el último circuito, se coronarán ganadores, algo que no había sucedido antes en las cuatro temporadas anteriores.

Más de un mes de competencia… Y lesiones

Otra cosa que ha llamado la atención en la quinta temporada han sido las numerosas lesiones. A tan sólo dos semanas, la ex participante del Team Contendientes, Andrea Nerio, tuvo un duro golpe en el circuito de la playa que la llevó a abandonar la competencia, dos de los más productivos de ambos equipos, Denisse Novoa y Mack Roesch, se encuentran lesionados y fuera de circulación, además de esto Ana Parra, Frank Beltre, Viviana Michel y Jomarie Martinez, quien ya partió de la competencia y se espera que su reemplazo se incorpore próximamente.

Tanto ha impactado el número de atletas afectados, que el próximo domingo 14 de marzo no habrá lucha por la permanencia. En su lugar, los atletas se disputarán el primer SUV de la temporada y uno de los premios que siempre genera mucha expectativa entre los participantes de la competencia.

Seguidores molestos piden a atletas nuevos como refuerzos

Pero con las lesiones y partidas de Exatlon Estados Unidos, también se abren las posibilidades de reemplazos. Ya Claudia Ramos llegó a ocupar el lugar de Andrea Nerio en los Contendientes, y se espera que el reemplazo de Jomarie se sume en los próximos días. Mientras tanto, diferentes portales para fanáticos han asegurado que ya diferentes atletas de ediciones anteriores, como el “Espartano” de la cuarta temporada, Isaiah Vidal, e incluso Andoni García, y otros, estarían listos para regresar a formar parte de Exatlon Estados Unidos en su quinta entrega.

Esto ha generado todo tipo de reacciones de los seguidores del programa de competencias, pues aseguran que ya fue suficiente con 12 atletas de ediciones anteriores sumados en la competencia y haciendo circuitos con atletas nuevos en aparente desigualdad de condiciones pues mientras los nuevos están conociendo la mayoría de las pasadas, ya los 12 rostros conocidos han pasado y tienen estrategias que podrían garantizar su triunfo.

Además de esto, han habido muchos comentarios sobre el por qué se sumaron tantos atletas de ediciones anteriores, y no le dan la oportunidad a caras nuevas y frescas, que demuestren que pueden alcanzar la gloria en las arenas de Exatlon Estados Unidos.

