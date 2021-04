EXATLON: ¿Quién ingresó los celulares a la competencia?

Poco a poco se conoce más sobre los hechos que llevaron a la expulsión abrupta de dos atletas y suspensión temporal de seis dentro de la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos. Hay muchos rumores sobre las causas que obligaron a la producción del programa de competencias a tomar dicha decisión pero hasta ahora, todo es en su mayoría extraoficial, aunque la teoría de los teléfonos celulares que habrían sido ingresados para el uso de los atletas, cosa que está terminante prohibida, empieza a cobrar fuerzas luego de una aparente confirmación por parte del equipo de una de las sancionadas.

El equipo de Norma Palafox se pronuncia

Se trata de la empresa The Marketing Jersey, compañía de medios y representación de atletas, quien dio un paso al frente y emitió un comunicado aclarando los rumores que han rodeado a su representada Norma Palafox en los últimos días, lo que confirmaría que de hecho es cierta la situación de los teléfonos celulares ingresados a las arenas de República Dominicana.

El comunicado del equipo de The Marketing Jersey, publicado en las historias de su perfil de Instagram, dice lo siguiente:

“A la opinión pública Con la intensión de aclarar los rumores que falsamente se han ido propagando en las últimas 24 horas, se hace del dominio público que Norma Palafox sigue compitiendo en Exatlon Estados Unidos. Dentro del Reality Show hay algunas reglas de la comunicación telefónica con el exterior que aplican para todos los participantes. Norma Palafox y los demás participantes fueron suspendidos temporalmente y en los próximos días regresarán a la competencia.”

La audiencia reacciona

Los comentarios ante esto no se han hecho esperar. Si bien los teléfonos celulares y su uso dentro de Exatlon Estados Unidos ciertamente representan una ruptura del contrato que firmaron al iniciar la competencia, los fanáticos se preguntan, aunque si es correcto sancionar a los atletas, ¿Quién ingresó los celulares a la competencia? No se pierdan este video cortesía del portal para seguidores de Exatlon Estados Unidos Madison Entertainment:

Ante esto, las respuestas de los fanáticos han corrido como la pólvora, preguntándose sobre cómo habrían llegado estos teléfonos a las manos de los atletas si representan una ruptura de las leyes internas de la competencia, y aparte, cómo tomando en cuenta la situación global por el COVID-19, no dejan que los atletas se comuniquen con sus seres queridos. Esto comentó una seguidora en el video: “Sé que hay reglas pero no culpo a los chicos por querer comunicarse con su familia. Esta temporada no les han permitido llamar y con todo lo q pasa en el mundo es muy duro estar tan aislado por tantos días.”

Pero la pregunta que ha tomado un lugar protagónico es ¿Quién ingresó los celulares a la competencia? ¿Quién se los dio a los atletas? los fanáticos de Exatlon Estados Unidos aseguran de forma contundente que si bien es lógico que sancionen a los atletas, también se debería investigar más a fondo sobre quien les entregó los equipos para poder hacer llamadas telefónicas: “Como llego el celular no seria la pregunta principal. Sino, porque estos adultos decidieron dejarse vencer por la tentación de usar el celular, cuando sabían que estaban rompiendo una regla. Obviamente el que le dio el celular le importaba un bledo si los castigaban o no. Fuera los gatos hasta los ratones hacen fiesta.” pregunta otra seguidora en la sección de comentarios de este video que compartimos.

¿Qué creen ustedes que pasó aquí? con el pasar de los días, y las revelaciones de cada atleta, sabremos más a fondo lo que sucede tras bambalinas en Exatlon Estados Unidos.

