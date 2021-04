EXATLON EEUU: ¿Habrían frenado un triunfo de Emmanuel Jaquez en la temporada 4?

Sigue el escándalo en Exatlon Estados Unidos. El programa de competencias de la cadena Telemundo se ha visto envuelto en todo tipo de controversias desde hace sólo días, cuando se filtró la información de la expulsión de dos atletas por presuntamente haber tenido teléfonos celulares y también sustancias ilegales. Al día de hoy no ha habido confirmación oficial por parte de Telemundo, pero, en AhoraMismo pudimos conocer de manera exclusiva que se trata de “La Pantera” Denisse Novoa, y “El Tanque” Frank Beltre, una del equipo Contendiente, y uno del equipo Famosos, respectivamente.

El silencio oficial se mantiene

Por parte de Telemundo, la casa oficial de Exatlon Estados Unidos, se han mantenido en total hermetismo, al igual que los presuntos atletas implicados Denisse Novoa y Frank Beltre, quienes más allá de un mensaje que duró sólo minutos en la cuenta de Instagram de Frank, no han emitido palabra sobre los hechos en los que estarían envueltos.

El 6 de abril pudimos conocer por diferentes portales para fanáticos, que el próximo domingo 11 de abril, día de lucha por la permanencia, se revelará que Novoa y Beltre no continuarán en la competencia.

Salen a relucir serios alegatos

Pero la expulsión y presuntas sustancias ilícitas y teléfonos celulares no ha sido lo único que ha acaparado diferentes titulares de medios de noticias, otros fuertes alegatos que incluyen supuesto acoso por parte de miembros de la producción y hasta “triunfos arreglados” han sido parte de la polémica que ha empañado al exitoso programa de competencias.

Todas estas serias afirmaciones las habría hecho el presentador argentino Javier Ceriani, quien junto a su compañera Elisa Beristain en el web show digital Chisme No Like, se han dedicado en los últimos días a hablar de lo que de acuerdo a ellos, está sucediendo detrás de cámaras en las arenas de República Dominicana.

¿Habrían frenado un eventual triunfo de Emmanuel Jaquez en la temporada 4?

Entre las serias acusaciones que habría revelado Javier Ceriani en su programa digital Chisme No Like, aseguró que en la cuarta temporada de Exatlon Estados Unidos, la producción habría estado determinada a darle el triunfo a Nate Burkhalter, tanto así que la jugada que eliminó a el beisbolista dominicano Emmanuel Jaquez, habría sido ensayada previamente para garantizar que el refuerzo del Team Contendientes, resultara eliminado. No se pierdan el video aquí:

En el minuto 13:04 del video es cuando empiezan a tocar este delicado tema. Aquí Javier Ceriani asegura que habría sido el productor de Exatlon Estados Unidos quien directamente habría colaborado para asegurar la derrota del pelotero dominicano. “Le pusieron una trampa de puntaje enorme para que perdiera, porque querían que ganara el otro”. Dijo Ceriani.

En la cuarta temporada, Emmanuel Jaquez llegó a Exatlon Estados en condición de Refuerzo del equipo Contendientes, y se mantuvo hasta la gran final por su velocidad, fortaleza y destreza con la puntería. Eso sin contar una buena energía y notable camaradería con el resto de sus compañeros que casi lo lleva a alzarse con el triunfo en la edición anterior de la competencia.

