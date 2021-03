EXATLON 5 EEUU: Se filtra foto de Denisse Novoa en recuperación ¿Es auténtica?

Vaya que en la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos no han parado las lesiones. Si bien muchos de los atletas lesionados se han ido recuperando, hay otros que todavía no han regresado e incluso algunos como la ex Contendiente Andrea Nerio, que tuvieron que dejar la competencia pues el tiempo de reposo excede los lineamientos impuestos por el programa de competencias de la cadena Telemundo. Pero a pesar de todo eso, nos atreveríamos a decir que ninguna lesión ha causado tanta controversia como la de “La Pantera” del Team Contendientes, Denisse Novoa.

¿Qué le pasó a Denisse Novoa en Exatlon Estados Unidos?

Desde que los fanáticos de Exatlon Estados Unidos supieron que la chica mexicana de intensos ojos azules regresaría a la competencia en su quinta temporada, no han parado de aupar los logros de la atleta que en su primera pasada durante la segunda temporada se tuvo que retirar por una fuerte lesión que la llevó incluso a someterse a una intensa cirugía y a un largo período de recuperación que la mantuvo fuera de circulación por varios meses.

Pero desde que Denisse hizo su regreso triunfal a las arenas de la competencia en esta quinta entrega, no paró de hacer puntos, para sí misma y su equipo, lo que dio a entender que la historia se repetía, y tanto fue así que también se repitió la lesión. Novoa sufrió un golpe en el cuello que desde que sucedió, la ha mantenido alejada de los circuitos, e incluso de las cámaras. Los fanáticos al no tener rastro de la pantera, ni siquiera apoyando a sus compañeros desde la banca, se han formado toda una serie de interrogantes sobre si en efecto, Novoa está lesionada, o habría algo más que está sucediendo.

Hemos podido conocer, por diferentes portales para fanáticos, que Denisse Novoa en efecto si se encuentra lesionada y que estaría regresando esta semana a participar en las arenas de Exatlon Estados Unidos, lo que le vendría muy bien al Team Contendientes, que con sólo dos mujeres de pie, Ana Parra y Raquel Becker, se las han visto difícil a la hora de demostrar rendimiento en las competencias y hacer puntaje. En definitiva, su regreso será muy bien recibido.

Se filtra foto de Denisse Novoa en recuperación ¿Es auténtica?

Las redes sociales no han parado de generar contenido relacionado a Exatlon Estados Unidos, y por supuesto, el caso de Denisse Novoa y su lesión no ha sido la excepción. Recientemente se filtró una foto de Novoa en recuperación acostada en la Cabaña de la competencia que ha generado todo tipo de reacciones. El portal de informaciones de la competencia, @Exatlonreport la publicó y la pueden ver aquí:

La foto no ha podido ser confirmada, lo que si es cierto es que el regreso de la pantera se espera en los próximos días, y le dará otro aire a los Contendientes en un momento decisivo para todos los atletas que forman parte de Exatlon Estados Unidos. Es una de las mejores atletas en las cinco temporadas y los fanáticos ya añoran su regreso.

¡Te estamos esperando, Pantera!

