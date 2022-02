EXATLON 6 EEUU: ¿Se filtró la lista de participantes para la edición ALL STARS?

A medida que la sexta temporada del reality deportivo de Telemundo, Exatlon Estados Unidos, continúa avanzando de manera ininterrumpida, también la máquina de rumores e hipótesis sigue en marcha manejando incluso la idea sobre algo que tiene a los fanáticos en vilo desde hace mucho tiempo, y que estamos seguros resultaría un éxito de audiencia: Una temporada ‘All Stars’ con puros campeones y atletas emblemáticos de Exatlon Estados Unidos regresando a las “arenas más feroces del planeta” por una esperada y definitiva revancha.

Y es que la posibilidad de una edición All Stars viene rondando a Exatlon Estados Unidos y habrían varias ideas que podrían ser indicios claros de que esto sería inminente; una de ellas, es que ya en Telemundo se habría anunciado una segunda temporada del Reality Show que suplanta a Exatlon Estados Unidos, La Casa de los Famosos, lo que querría decir, de acuerdo a los seguidores, que la temporada de la competencia sería corta. Otra teoría que confirmaría dicha posibilidad, es que en otros países donde la franquicia está en marcha ya se han llevado a cabo ediciones “All Stars” y sólo falta que Estados Unidos reúna a sus campeones para una pugna deportiva como ninguna otra.

¿Quiénes serían los participantes ideales de una edición All Stars?

Es mucho lo que se ha dicho con respecto a una edición All Stars de Exatlon Estados Unidos pues hay una buena cantidad de atletas que han dejado huella en la competencia. Nombres como Chuy Almada, Tommy Ramos, “La bala” Dennhi Callú, e incluso Denisse Novoa, que salió expulsada de la competencia por presuntamente haber roto las reglas, son favoritos de la audiencia que estaría encantada al verlos volver por otra oportunidad de completar sus respectivas “asignaturas pendientes”.

Pero todo indica que una edición repleta de guerreros de alto nivel ya se estaría planeando detrás de cámaras en Exatlon Estados Unidos, y el rumor que está cobrando fuerza en redes sociales es que ya habría incluso una lista de participantes elegidos para asumir este reto una vez más, con nombres como Shaila Pérez “La Maquinita”, y tantos otros que se han ganado el corazón de la audiencia gracias a su destreza atlética y su conmovedora historia personal.

Ante la posibilidad de una inminente entrega “All Stars” de Exatlon Estados Unidos, los comentarios de los portales para fanáticos no se han hecho esperar, incluso llegando a asegurar que una presunta “lista de ex participantes” se habría filtrado una posible “lista de campeones” y aquí la tendrían preparada, incluso con datos adicionales sobre la cantidad de participantes, llegando a asegurar que serían 8 atletas por equipo, lo que haría un total de 16 en total.

Las reacciones de los espectadores del video que compartimos no se hicieron esperar: “Espectacular, si me gustaría la participación de estos atletas, que se ganaron la simpatía y el cariño del publico y muy buenos atletas. Saludos desde PR” compartió una fanática. Esta otra seguidora llegó hasta a compartir una lista de más nombres: “Fantástico, espectacular, sería grandioso volver a estos grandes atletas. Me gustaría volver a ver entre los atletas rojos a Mack Rosh y a Fernando Losada. En los azules a Jasmin Ibarra y Alicia Beltrán ,ella es buena atleta.Esa es mi opinión y soy team rojo”

¿Están listos para un Exatlon EEUU All Stars?