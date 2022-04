EXATLON 6 EEUU: ¿Quién fue eliminado el 17 de Abril del 2022?

Con Alfredo Pang sentenciado y los caballeros de ambos equipos, Famosos y Contendientes, inició el domingo de eliminación cerrando la semana número 13 de la llamada “competencia más feroz del planeta”, Exatlon Estados Unidos, en su sexta temporada. En cuanto a efectividad en la tabla, Isabella Arcila por los Famosos continúa como lider de porcentaje de victorias, y en el equipo Azul es Susana Abundis

El sentenciado, Alfredo Pang le dijo a Frederik Oldenburg que el escenario de la sentencia fue uno donde nunca quiso verse, pero que había que ser fuerte y enfocarse en lo que había que hacer, que estaba listo.

Beta Mejía por los Famosos, no podrá ser parte del Team esta noche por una situación en su brazo que lo limita. Por tal motivo, de perder los rojos sería Roberto Romano el que iría a duelo de eliminación con Alfredo Pang. Pero no todo es malo para los Rojos, Mateo González ya se encuentra recuperado y si estará en una jornada que promete ser memorable.

¿Quién fue eliminado el 17 de Abril del 2022?

La jornada se llevó a cabo en el circuito de velocidad, que inició con Anisa Guajardo y Susana, que le costó mucho atravesarlo y se cayó varias veces. Con el primer punto para los azules luego de dos errores de Susana en la viga de equilibrio. Los Contendientes continuaron la racha de triunfos alargando la brecha en la tabla de puntuaciones a un 3 a 0 a su favor.

En las pasadas iniciales, los Famosos fueron rápidamente acercándose a esos 3 puntos, y se ubicaron a un punto de diferencia, no hay duda que el objetivo es defender a los caballeros de ambos equipos. ¡Después de todo, ya estamos en los momentos culminantes! Briadam Herrera empató la pizarra 3 a 3 en la primera ronda de emparejamientos, a este punto cualquier cosa puede suceder en este domingo de eliminación de Exatlon Estados Unidos.

El Team Famosos continuó decidido a no dejarse vencer, haciendo punto tras punto y superando a los Contendientes, pero estos no se dejaban e iban constantemente acortando la brecha. No hay duda que la noche se ha mantenido con mucha adrenalina.

Pero los Contendientes continuaron repuntando, hasta que la pizarra se encontraba 8 a 6 favoreciendo a los Contendientes, rápidamente los rojos trataron de igualar mientras los azules siguen buscando el match point que los ponga más cerca de enviar a Roberto Romano al duelo de eliminación contra Alfredo Pang.

Isabella Arcila puso la pizarra 8 a 8 así que cualquier cosa que suceda en la carrera entre Miguel Ángel Espinoza y Mateo González podría ser la que selle el destino de los equipos y los ponga en el match point, el punto fue para los Famosos a cargo de Mateo.

Con ambos equipos 9 a 9 gracias a otra victoria de Susana, el punto definitivo viene en forma de relevo con igualdad de condiciones. Susana y Miguel Angel por los Azules e Isabella y Mateo por los rojos.

En otro logro de Susana que se mantuvo imparable, los Azules le evitaron el duelo de eliminación a Frank de La Cruz y es Roberto Romano el que se enfrentará a Alfredo Pang, en un duelo azul vs rojo.

Alfredo Pang se alzó con el triunfo y el sueño se acabó para el actor Roberto Romano, que abandona la competenecia.