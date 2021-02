¿Quiénes fueron los mejores durante la primera semana en Exatlón EEUU 5?

El pasado lunes inició la quinta temporada de Exatlón Estados Unidos, una que ofrecerá más de un millón de dólares en premios, dos ganadores y la promesa de nuevos retos y desafíos para los 24 atletas. Con nuevo formato y nuevo presentador, la primera batalla se libró en el Circuito de Hierro y en él los Contendientes superaron a los Famosos para apoderarse de La Fortaleza, enviando a los Famosos a la Cabaña.

Durante esa primera jornada la gran protagonista fue la “Pantera” Denisse Novoa quien le permitió a los suyos sellar la victoria y a su vez sellar el destino de los Famosos. A nivel general la semana fue positiva para Denisse, quien sumó cuatro victorias por dos derrotas en seis pasadas, generando un porcentaje de efectividad del 67%, siendo la mejor del equipo azul. Esto, de acuerdo a los datos que ofrece el portal oficial de Exatlón Estados Unidos.

Los Famosos, con Palafox y Mack a tope, mandan a nivel individual mas no a nivel colectivo

En el plano individual, que es el que realmente vale en las arenas, seis Famosos se ubican entre los mejores diez de la competencia con Norma Palafox y Mack Roesch liderando los porcentajes (78% y 75%, respectivamente). A ellos le sigue Novoa, Nicole Regnier (67%) y Rafael Soriano (64%).

En el caso de “El Brujo”, esta primera semana le permitió sumar su primer lingote de oro al igual que a Palafox. El resto del top 10 lo complementan Jomarie Martínez (63%), Nathalia Sánchez (60%), Frank Beltré (57%), Gabba Del Mar (56%) y Eric Alejandro (50%).

A nivel colectivo no fue una semana positiva para los rojos salvo lo vivido durante la noche del domingo, una en la que no hubo eliminación. A cambio, ambos equipos pelearon por US$ 12.000 y los Famosos resultaron ganadores. ¿Por qué no hubo eliminación? Por experiencia, la producción les está dando oportunidad a los atletas de entrar en calor y deben dosificarse en los descartes ya que tendrán por delante seis meses de carreras.

¿Cómo respondieron los aficionados desde sus hogares a esta semana de estreno?

Mientras Famosos y Contendientes lo dejaron todo en los circuitos, la respuesta de los aficionados en sus hogares está lejos de las expectativas previas al inicio de la temporada. En su debut, Telemundo no pudo vencer a Univisión en los ratings por primera vez desde que se estrenó el show en 2018 y los números, al menos durante esta primera semana, han ido a la baja, esto de acuerdo a la data recopilada por Produ.com.

El miércoles hubo un decrecimiento del 15% de televidentes con respecto al primer episodio, al tiempo que durante la noche del jueves el golpe fue aún mayor (25% menos de televidentes). Las malas noticias siguieron con los números del viernes con una audiencia de 351K entre adultos de 18 a 49 años (27% menos).