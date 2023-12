Exatlón EEUU: ¿A qué hora se transmite este 24 de diciembre?

Hoy 24 de diciembre de 2023, estamos celebrando Nochebuena, la víspera de la Navidad, la cual será celebrada el lunes 25 de diciembre. Debido a esto, muchas personas, se estarán preguntando si la cadena de televisión, Telemundo hizo cambios en su programación de este domingo 24 de diciembre.

Exatlón Estados Unidos usualmente transmite de lunes a viernes, y domingos desde las 7:00 p.m., hora del Este, hasta las 9:00 p.m. ET. ¿Hay algún cambio de horario este domingo por ser el día de Nochebuena?

De acuerdo con la guía de programación de Telemundo, y TV Guide, Exatlón Estados Unidos transmitirá hoy en su horario habitual, es decir, desde las 7:00 p.m., hora del Este, hasta las 9:00 p.m. ET.

Luego de esto, transmitirá la película Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas , desde las 9:00 p.m. hasta las 11:00 p.m. ET.

Lo que tienes que saber:

Exatlón Estados Unidos de 7:00 p.m. – 9:00 p.m., hora del Este

Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas de 9:00 p.m. hora del Este – 11:00 p.m. hora del Este.

Exatlón Estados Unidos – 24 de diciembre de 2023

Para este domingo 24 de diciembre que se celebra la Nochebuena, la víspera de la Navidad, los atletas de Exatlón Estados Unidos

Exatlón Estados Unidos – 25 de diciembre de 2023

En cuanto al horario de Exatlón Estados Unidos para el día de la navidad, este lunes 25 de diciembre de 2023, también será transmitido en su horario habitual, de 7:00 p.m., hora del Este, hasta las 9:00 p.m. ET., de acuerdo con TV Guide. Luego del reality show de competencia, será transmitida la telenovela, “Vuelve a mi”.

