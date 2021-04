EXATLON EEUU: ¿Habría una demanda en puertas? Lo que sabemos

La quinta temporada de Exatlon Estados Unidos no escapa de una constante polémica que a este punto le ha envuelto por semanas. Primero ocurrieron las numerosas lesiones entre los atletas, luego una abrupta expulsión y varias suspensiones de las cuales se conoce poco, el posible regreso de los atletas expulsados y ahora, el diario argentino InfoBae, reporta que podría haber una demanda en puertas por un caso sumamente delicado que pone al programa de competencias de vuelta en los titulares por las razones equivocadas.

La demanda en cuestión ¿De qué se trata?

La noticia la revelaron inicialmente los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain en su programa de YouTube Chisme No Like, en donde aseguraron que la ex participante de la competencia, integrante del Team Famosos, Olimpia Villalobos, habría sido víctima de acoso por parte de uno de los productores del reality show, llegando a indicar que la atleta no había roto el silencio por un estricto contrato de confidencialidad que la mantuvo inhabilitada de poder exponer su caso hasta recientemente.

TELEMUNDO SERÁ DEMANDADO! POR ENTRENADOR DE EXATLÓN – CHISME NO LIKEAcusados de tener sustancias prohibidas saldrán este domingo del reality, entrevista con el entrenador de atletas de Exatlón nos hace saber que demandarán a Telemundo por @buso. #chismenolike #elisaberistain #javierceriani #chisme #espectaculos #entretenimiento #show #farandula #memedeldia #showbusiness #telemundo #exatlon Membresias de Chisme No Like youtube.com/channel/UC5qgk9xFZhXjzvCRcZn8KqQ/join Para contacto de patrocinadores u otros negocios: chismenolike@gmail.com 2021-04-06T22:27:03Z

“Viene un tendal de demandas, en este caso la atleta Olimpia Villalobos. Ya sabemos quién la molestó, es alguien lamentablemente del equipo de Cisco Suárez de Telemundo, esto es grave porque ya está la abogada implantando la demanda”, Javier Ceriani.

Ceriani también fue contundente en asegurar que se desconoce si dicha demanda sería interpuesta a la producción de Exatlon Estados Unidos, o a Telemundo.

¿Quién es Olimpia Villalobos?

Conocida ampliamente entre los fanáticos del programa de competencias, Olimpia Villalobos sigue siendo recordada como una de las mejores atletas que ha pasado por las arenas de República Dominicana como parte de Exatlon Estados Unidos. Premiada atleta mexicana, a sus 30 años ha estado dedicada al salto con pértiga. La chica ha llevado la bandera de su país natal en numerosas competencias nacionales e internacionales y se ha desempeñado como nutricionista de equipos deportivos.

Durante su paso por la competencia, Villalobos fue parte del Team Famosos, en donde impresionó con su destreza deportiva, fuerza y velocidad, eso hasta que sufriera una seria lesión que la llevara a estar varias semanas internada en una clínica en el área de cuidados intensivos. Olimpia sufrió una severa condición pulmonar que le causó un derrame pleural. Situación que curiosamente también vivió la atleta Melanie Sinquimani en la cuarta temporada del programa de competencias.

Una de sus últimas participaciones en la competencia fue en el llamado “Torneo de Temporadas”, que se llevó a cabo mientras el Team Contendientes se mantenía en estricta cuarentena ante un brote de COVID-19. Aquí Olimpia regresó a dar lo mejor de sí en las arenas nuevamente, y aunque no triunfó, si se disfrutó la experiencia, esto de acuerdo al mensaje que publicó en su cuenta de Instagram acompañado de una foto:

El “torneo de temporadas” llegó a su fin ❤️ muchas gracias a @exatlonestadosunidos y @telemundo por la invitación 🤩 pase una semana INCREÍBLE en los circuitos 🔴 me hubiera encantado estar más tiempo, agarrar ritmo y dar batalla en un mejor nivel como todos los televidentes lo merecen ❤️confieso que me quedo con hambre de más 😍 pero esta mini experiencia me deja AGRADECIDA y con una gran satisfacción! Me llevo nuevas amistades y recuerdos maravillosos, lo disfrute bastante, reí y me divertí muchísimo 🤣 lo viví de una forma muy diferente GRACIAS AMIGOS… los quiero en GRANDE 🔵🔴! A mi familia, amigos y a todos ustedes que nos ven en casa GRACIAS 🙏🏼 por el apoyo, por las porras, por estar al pie del cañón gritando nuestro nombre… porque todos somos #exatlonestadosunidos y por supuesto todos somos… #teamfamosos 🙌🏼

En AhoraMismo nos pusimos en contacto con Olimpia Villalobos y sus representantes para que se pronunciaran sobre esta presunta demanda, pero nos indicaron que por ahora, según indicaciones de sus abogados, no pueden declarar.

