EXATLON 5 EEUU: Claudia Ramos y Rafael Soriano ¿Qué los une?

En el programa de competencias de Telemundo, Exatlon Estados Unidos, además de los continuos retos deportivos y experiencias inolvidables para cada uno de los atletas de los equipos Famosos y Contendientes, también ocurren jugadas del destino que sorprenden a todos y dejan en evidencia que cada situación de la vida sucede por algo y cada cosa que ha ocurrido en la vida de estos guerreros, los llevó hasta aquí, a medir fuerzas en la competencia que se lleva a cabo en República Dominicana.

Claudia Ramos: Una llegada bien recibida

A raíz de la lesión de la ex concursante del Team Contendientes, Andrea Nerio, la chica debió salir de la competencia y a los azules les tocó recibir a su reemplazo. Se trata de Claudia Ramos, una basquetbolista mexicana y especialista en Marketing, que desde que pisó las arenas no ha parado de hacer puntos para su equipo, lo que se traduce en una suma importante y necesaria para Ana Parra y Raquel Becker, las únicas mujeres que no han parado de hacer circuitos y subir en el tablero de puntuaciones, gracias a sus crecientes destrezas que han dejado a todos sorprendidos.

Pero Claudia no llegó a jugar, la chica desde su llegada la determinación ha sido asombrosa y se ha acoplado muy bien a su equipo, a pesar que los azules siguen en la incomoda cabaña, la chica lo ha tomado con humor y en el capítulo del 2 de marzo le dijo a su compañero Rafa “El Brujo” Soriano, que sí había escuchado cosas sobre la cabaña y sus colchones, pero dormir sobre ellos era casi como dormir en el suelo sin ningún apoyo, pero eso sí, siempre con una sonrisa. A Claudia se le nota la alegría que siente de estar en Exatlon Estados Unidos, y sobretodo de formar parte del Team Contendientes.

Claudia Ramos y Rafael Soriano: Un simpático reencuentro

En el episodio del dos de marzo, antes de empezar la jornada en el circuito del río Chavón, Claudia y Rafa estaban conversando fuera de la cabaña, donde pasaron la noche, conversando sobre como se sentía la chica a su llegada a la competencia, y también sobra una coincidencia maravillosa que los une a ambos.

Rafa le dijo a Claudia lo mucho que le agradaba la idea de haberse encontrado con ella en Exatlon Estados Unidos puesto que ambos se conocen desde hace muchos años, cuando estudiaban en la preparatoria de México. Rafa, enfocado en el fútbol americano y Claudia en el basquet, al graduarse los dos se mudaron a Estados Unidos a perseguir sus sueños y la vida los trajo a República Dominicana, en donde los dos concursan en Exatlon Estados Unidos, y además forman parte del mismo equipo, los Contendientes.

¡La pantera se dejó ver!

El dos de marzo también marcó el regreso de Denisse Novoa, en la banca apoyando a su equipo. A la querida Pantera de los Contendientes no se le había visto más desde su lesión en el circuito del Tobogán. A diferencia de Andrea Nerio, Denisse se espera que se recupere en un 100% y regrese muy pronto a seguir sumando puntos para el equipo azul.

