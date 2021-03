EXATLON 5 EEUU: ¿Mack Roesch necesita cirugía?

Ya los seguidores de la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos han visto con mucha preocupación como las lesiones de los atletas que conforman a ambos equipos han pasado a tomar un primer plano, empañando así el rendimiento de todos e incluso eliminando ya a dos participantes, una cifra que muy probablemente aumente en los próximos días.

Andrea Nerio y Jomarie Martinez: Las lesiones frenaron sus sueños

Dos de las participantes que ya no forman parte de la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos debido a diferentes lesiones, casualmente formaron parte del Team Contendientes, y son Andrea Nerio y Jomarie Martinez. Ambas sufrieron duros golpes en plenos circuitos que mermaron sus participaciones y les obligaron a tomar un reposo que excede a los tiempos impuestos de descanso por el programa de competencias de Telemundo.

Lesionados, pero todavía en el juego

Pero las lesiones no se limitan a estas dos chicas que hoy en día se recuperan favorablemente en sus respectivos hogares. En el equipo Azul dos mujeres fuertes se han mantenido en descanso por varios días, Ana Parra y “La Pantera” Denisse Novoa, quien ya se reintegró a la competencia en buena forma y anotando puntos para su equipo, no hay duda que su regreso fue muy bien recibido.

En el banquillo de los rojos también han habido varios lesionados. “El Tanque” Frank Beltre recibió un duro golpe en la ceja, el boxeador Jeyvier Cintrón también estuvo lesionado, pero quizás el que más llame la atención, por diferentes razones, es “La Máquina de Tampa”, Mack Roesch, quien desde un golpe que recibió en un brazo, no ha podido volver a competir, pero se ha mantenido firme, desde las gradas del Team Famosos, apoyando a sus compañeros.

Esto no ha dejado de generar polémica pues su tiempo de reposo, estando aun en la competencia, ha sido bastante largo y de acuerdo a diferentes portales para fanáticos, de Mack no se ha brindado una actualización médica que indique concretamente que es lo que padece, y de hecho nunca se vio la lesión en cámara.

Algo que también llama la atención, es que de acuerdo al portal para fanáticos, Keyla: La Reina de los Spoilers, no sólo Mack Roesch estaría dejando la competencia próximamente por lesión, sino que no está planteado que regrese pues aparentemente necesitaría una cirugía y mucho tiempo de recuperación. No se pierdan este video que explica más a fondo la situación:

ULTIMA HORA EXATLON ESTADOS UNIDOS, CIRUGIA PARA MACK, REMPLAZO DE MARTIN, MEDALLAS AZULESULTIMA HORA EXATLON ESTADOS UNIDOS, CIRUGIA PARA MACK, REMPLAZO DE MARTIN, MEDALLAS AZULES 2021-03-20T15:00:19Z

Se espera que la eventual partida de Mack Roesch genere mucha tristeza no sólo en sus compañeros, sino en los seguidores de la competencia, pues Roesch desde su llegada se caracterizó por brindar pasadas de altura en cada circuito, y por un alto porcentaje de rendimiento.

De partir la semana próxima, que sería la novena de la competencia, Mack Roesch se iría con 50 victorias y 20 derrotas, lo que le daría un porcentaje de rendimiento sobre el 50%, y de no haberse lesionado, hubiera garantizado su cómodo posicionamiento camino a la gran final.

De cualquier manera, la salud es primero. ¡Recupérate rápido, campeón!

Sigue Exatlon AhoraMismo en Facebook