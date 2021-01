EXATLON 5 EEUU: Cómo ver el LIVE STREAM

La competencia más feroz del planeta, Exatlón Estados Unidos, regresa en grande a Telemundo con una nueva temporada que estrena hoy martes, 26 de enero. Con más drama, euforia, agonía y emoción, llegan 24 atletas dispuestos a darlo todo en un duro enfrentamiento para ganar más de un millón de dólares en premios. En esta temporada, el Equipo Famosos (Equipo Rojo) y el Equipo Contendientes (Equipo Azul) estarán compuestos por una combinación de nuevos participantes que vienen en busca de la gloria junto a algunos concursantes que regresan por una segunda oportunidad de llevarse el título. El intenso reality familiar contará con sorprendentes circuitos que pondrán a prueba las habilidades físicas y mentales de los participantes en el desafio más grande de sus vidas. En esta quinta edición, se le dará la bienvenida a Frederik Oldenburg como conductor, quien estará acompañado por la comentarista deportiva Marisela “Chelly” Cantú.

Veinticuatro poderosos atletas darán todo en su búsqueda de la victoria y ganar más de un millón de dólares en premios según se enfrentan a los más desafiantes obstáculos en esta competencia deportiva para toda la familia

Canal:

Telemundo – Verifique con su proveedor local de televisión (FIOS, Optimum, Time Warner) para averiguar el canal de la cadena en su área. También puedes hacer click aquí para encontrar el canal de Telemundo en tu área.

Si no tiene cable o no puede acceder a un televisor, puede ver Telemundo en los Estados Unidos desde su computadora, teléfono o dispositivo de transmisión a través de uno de los siguientes canales de TV en vivo y sin cable.

Cómo ver el LIVE STREAM

Servicios de transmisión:

Hulu con TV en vivo : además de una biblioteca de transmisión a demanda similar a Netflix, Hulu también ofrece un conjunto de canales de televisión en vivo, incluido Telemundo. Puede registrarse para “Hulu con Live TV” aquí , y luego puede ver el programa en vivo en su computadora a través del sitio web de Hulu, o en su teléfono, tableta o dispositivo de transmisión a través de la aplicación Hulu.

Si no puede ver en vivo, “Hulu con Live TV” también viene con su extensa biblioteca a pedido (que tiene muchos espectáculos disponibles después de su emisión) y 50 horas de almacenamiento en la nube DVR (con la capacidad de actualizar a “Mejorado Cloud DVR, “que le brinda 200 horas de espacio de DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales”).

FuboTV: Telemundo está incluido en el paquete “Fubo Premier” que cuesta $34.99 por mes después de la prueba gratuita de 7 días. Solo tienes que hacer click aquí o en FuboTV.com para aprovechar la prueba gratuita de 7 días, y puedes verlos en tu computadora a través de FuboTV sitio web, o en su teléfono, tableta o dispositivo de transmisión a través de la aplicación FuboTV

AT&T TV: El paquete más barato de AT&T TV, PLUS con +45 canales cuesta $65 al mes y ofrece Telemundo. AT&T TV ofrece una prueba gratuita de 7 días. Seleccione el paquete de canales que desea. Si cancela su suscripción dentro de los siete días de la prueba gratuita, no se le cobrará. La opción más costosa se llama MAX, +60 canales que incluye Telemundo. Ingrese su información de pago. Si cancela su suscripción dentro de los siete días de la prueba gratuita, no se le cobrará. Haga clic aquí para obtener la lista completa de dispositivos compatibles.

La audiencia puede disfrutar de los episodios completos de Exatlón Estados Unidos en vivo a partir del martes, 26 de enero o pueden ponerse al día a través de la app Telemundo disponible en Google Play Store y en Apple Store o visitando Telemundo.com. Los fans pueden unirse a la conversación por las redes sociales en Facebook , Instagram y Twitter, además de obtener contenido exclusivo en Telemundo.com/Exatlon.

Exatlón Estados Unidos, producido por Acunmedya para Telemundo, es un programa cargado de adrenalina que busca encontrar al participante con las habilidades físicas y mentales más fuertes a través de una serie de cursos de obstáculos, condiciones de vida extremas y aislamiento total del resto del mundo.