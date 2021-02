EXATLON 5 EEUU: ¿Quién se quedó con La Fortaleza el 15 de Febrero?

Pasan las semanas en Exatlón Estados Unidos y la lucha por las comodidades de la Fortaleza es cada vez más importante pues ninguno de los equipos desea permanecer, o mudarse a la incómoda cabaña, ya que todo lo que tienen en la Fortaleza se traduce en un merecido descanso ante lo riguroso de cada circuito que les toca enfrentar día a día como parte de los retos de la competencia.

La jornada del 15 de Febrero

Los Famosos recibieron el beneficio más especial de todos, tomando en cuenta la jornada del día de San Valentín el pasado 14 de febrero, y pudieron conversar con sus familiares. Uno de los momentos más emotivos fue la llamada del “Tarzán” Jacobo García, con su prometida embaraza Dayleen Santana, en donde le revelaron a su familia el nombre del bebé que está por nacer, que será Ezra Jacobo. Frank “El Tanque” Beltre llamó a su familia y de forma muy simpática, les presentó a “La Máquina de Tampa” Mack Roesch, pues todos son fanáticos del integrante del Team Famosos. Todos los atletas del equipo rojo recibieron una inyección de amor tan necesaria para continuar dándolo todo en la competencia.

Por el lado del Team Contendientes, sucedió lo mismo pues la producción de Telemundo, por ser día de San Valentín, decidió compartir el beneficio, sólo variando el tiempo de ambos equipos. Desde la incómoda cabaña hubo lágrimas, risas y mucha emoción, Martín Keuchkerian tuvo la oportunidad de ver a su madre convaleciente, que se encuentra enfrentando una agresiva forma de cáncer. Ricardo Malta, por su parte, habló con su familia y con uno de sus mejores amigos, el “Espartano” de la cuarta temporada, Isaiah Vidal.

El circuito a enfrentar el 15 de febrero, no era otro que el recién estrenado “Circuito Urbano” con un duelo a 10 puntos, ambientado en una ciudad en donde cada participante debía sortear una serie de obstáculos para alcanzar el triunfo. Nuevos obstáculos, nueva adrenalina, pero la misma emoción. El equipo que llame el circuito se llevaría La Fortaleza, que de paso llegaría acompañada con un gimnasio, el componente perfecto para complementar entrenamientos previo a cada jornada.

La primera carrera de la noche inició con un duelo entre “El Tanque” Frank Beltre y “El Brujo”, Rafa Soriano; un duelo cerrado que pintó de rojo el punto inicial de una noche cargada de mucha intensidad. Sobre esto, Frank le dijo a Chelly “Estamos decididos a permanecer en la Fortaleza, no nos vamos a ir” y en los primeros puntos, eso quedó en evidencia con las dos victorias seguidas en la ronda inicial de la noche.

Fue Ana Parra, de los Contendientes, quien empató el marcador 2 a 2, con una pasada perfecta en el circuito ante Viviana Michel, en una noche que en inició muy pareja, y con un altísimo nivel por parte de ambos equipos. Pero una vez pasó Mack Roesch, la máquina del Team Famosos, los rojos volvieron a estar arriba en la lucha por La Fortaleza y el gimnasio.

Pero así como Mack es un recurso necesario para los Rojos empatar o avanzar, lo mismo se puede decir de “La Pantera” Denisse Novoa, quien al hacer su primera ronda, volvió a empatar el marcador e igualar la jornada para los azules.

La segunda ronda de emparejamiento la iniciaron los Contendientes arriba, con pasadas impecables de Mack por los Famosos, y un segundo intento de Ana Parra, quien resultó derrotada por Nicole Regnier, llevando al ansiado empate de los rojos, que se mostraron decididos a no perder la fortaleza. Ya la final estuvo repleta de duelos clásicos, Mack vs. El Vaquero, Denisse vs. Norma, con una puntuación 8 a 8 en donde cualquier triunfo o desliz podía resultar decisivo. Y fue precisamente Kelvin, el que acercó a los Contendientes al Match Point, que definió la Pantera Novoa, y pintó de azul la Fortaleza, que ahora pasó a manos de Los Contendientes.

¡Felicidades, Azules!

Sigue Exatlon AhoraMismo en Facebook