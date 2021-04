EXATLON 5 EEUU: ¿Cómo será la despedida de atletas expulsados?

Mucho se ha dicho sobre Exatlon Estados Unidos en los últimos días. Desde que se filtrase la noticia sobre dos atletas que fueron expulsados de la competencia por haber cometido una falta grave que se traduce en incumplimiento de contrato, son muchas las informaciones que han ido saliendo, pero quizás la más polémica sea la despedida de estos dos atletas, algo que nunca había sucedido en cinco temporadas del programa de competencias.

Dos atletas salen de la competencia

Muchos portales para fanáticos, y en AhoraMismo de manera exclusiva, pudimos confirmar que Denisse Novoa, la conocida “Pantera” del Team Contendientes, y Frank Beltre, el “Tanque” del Team Famosos son los atletas que en tiempo real ya estarían fuera de la competencia por este presunto incumplimiento de contrato.

La falta, habría sido que les fueron encontrado entre sus pertenencias algunas sustancias ilícitas y teléfonos celulares, cosa que está terminantemente prohibida en Exatlon Estados Unidos, por lo que la producción del programa debió tomar medidas cuanto antes y expulsarlos, lo que ha generado todo tipo de reacciones encontradas.

¿Cómo será la despedida de atletas expulsados?

La información se ha ido confirmando a cuentagotas. Inicialmente no se sabía cuando sería la fecha exacta en la que sucedería la expulsión de Denisse Novoa y Frank Beltre, luego, de acuerdo a los tiempos de grabación y los episodios que vemos en pantalla, haría sentido que sucediera el próximo domingo de eliminación que será uno especial donde no hay eliminados sino al contrario, los atletas lucharán por dos SUVs.

Esto se confirmó eventualmente pero…¿Cómo será la despedida de atletas expulsados? Mucho se ha dicho, que al comienzo de la jornada, Frederik Oldenburg sería el encargado de dar la noticia, quizás al final de la misma jornada, pero ahora hay otra versión muy diferente que también encendería la polémica.

Varios portales para fanáticos ahora aseguran que el próximo domingo 11 de abril, en la jornada especial de lucha por los automóviles será el momento cuando suceda la polémica expulsión de Denisse Novoa y Frank Beltre de la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos.

Pero no como todos esperarían e incluso como ambos atletas merecen, muy al estilo de Shayra Medal en la cuarta temporada, cuando luego de la pausa por el COVID-19 la chica no regresó con el Team Contendientes y nadie comentó sobre ella, así aseguran que será la despedida de Denisse y Frank. Ya no estarán a partir del próximo 11 de abril, no se pierdan este video que brinda más información:

Como es de esperarse, las opiniones de los fanáticos de la competencia no se han hecho esperar, en general el consenso es de apoyo a Denisse Novoa y Frank Beltre, muy en desacuerdo con que salgan tan abruptamente de la competencia, sin siquiera informar a la audiencia de lo que realmente estaría sucediendo.

“Siempre lo digo y lo seguiré diciendo, como la primera temporada ninguna, y si no le pueden decir al televidente q por ellos sigue exatlon es falta de respeto pq no pueden sacarlos sin decir pq si es unas reglas tan estrictas como dicen pues entonces digan pq fallaron. Gracias a dios Erasmo no esta ya, el veía las cosas q pasaban q bueno q no esta esperemos q este sea el ultimo programa de todas las temporadas.” Asegura una usuaria de este canal de YouTube.

De cualquier manera, esperaremos al próximo domingo 11 de abril para ser testigos de como será el último día de Denisse y Frank.

