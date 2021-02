EXATLON 5 EEUU: 5 cosas que no conocías del “Tarzán” Jacobo García

Exatlon Estados Unidos está en su quinta entrega, con una diferencia que hizo historia en esta temporada. A un mes de su inicio, quedan 22 atletas, de los cuales 10 son guerreros de temporadas anteriores que regresaron a ponerse a prueba por una segunda oportunidad de alcanzar la gloria y 12 atletas que por primera vez viven en carne propia la experiencia de Exatlon Estados Unidos. Uno de los que volvieron a poner fin a la meta que se trazó, es el Tarzán del Team Famosos, Jacobo García, que volvió a ponerse la camiseta roja que usó en la segunda temporada, una vez más.

A sus 25 años, este joven mexicano de Los Ángeles, es parte del equipo estadounidense de balonmano de playa y fue finalista durante la segunda temporada de Exatlon Estados Unidos. Después de su participación en la competencia, García y su co-concursante Dayleen Santana, la conocida “Chiquidinamita”, formaron una sólida relación y están esperando su primer hijo. En las arenas de República Dominicana, Jacobo fue apodado “Tarzán”, nombre que luego se le atribuyó a Elías Tirado en la cuarta temporada.

El pasado 14 de febrero, Jacobo y Dayleen, a través de una llamada que hizo Jacobo desde República Dominicana donde se encuentra entre el Team Famosos, revelaron a su familia que el bebé que esperan se llamará Ezra Jacobo García Santana. Resaltando el significado bíblico, que le acompaña, este fue el emotivo mensaje que compartió Dayleen:

“Dios te a puesto en nuestras vidas por un propósito, y se que es más grande que el amor que tu papá y yo ya te tenemos.

Desde el momento que supimos de ti nos has ayudado a ser fuertes, nos has ayudado a tomar desiciones difíciles pero si en algo nos has ayudado es a estar más unidos nunca por ti. Te aman papá y mamá”