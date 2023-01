¿Quién es la ex pareja de Carmen Villalobos?: Estuvo en EXATLON EEUU

La actriz colombiana Carmen Villalobos está recientemente acaparando una vez más titulares debido a que encontró nuevamente el amor, y otra vez estaría ligado a la llamada “competencia más feroz del planeta” Exatlon Estados Unidos.

Se trata del presentador Frederik Oldenburg, quien se sumó a la conducción del reality deportivo de manera regular desde su cuarta temporada y se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la séptima edición que acaba de finalizar, coronando a Yoridán Martinez y Yamilet Peña como sus flamantes campeones.

Así nos enteramos del amor entre Carmen y Frederik

Fue la primera semana de enero del presente año cuando los medios de República Dominicana compartieron un video de Villalobos en actitud cariñosa con un hombre durante una noche de fiesta, una vez se viralizó el clip, los seguidores de la actriz de “Sin Senos no Hay Paraíso” y la nueva versión de “Café con Aroma de Mujer”, fueron rápidos en revelar que se trataba de Oldenburg, quien pasa largas temporadas en Dominicana mientras graba Exatlon Estados Unidos.

Pocos días después la periodista de espectáculos Mandy Fridmann corroboró esta relación por medio de un sesión de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram, sobre el romance de Carmen y Frederik, Mandy aseguró: “Ciertísimo, pero no es de ahora. Llevan tieeeempo juntos, solo que ahora se dejaron agarrar. Pronto habrá anuncio.”

Y vaya que tenía razón, a los días la pareja gritó al mundo en exclusiva su romance por medio de la revista HOLA! USA, en redes sociales y a través de diferentes programas de televisión se vio a Oldenburg emocionado decir a las cámaras: “¡Te amo, hermosa!”, mientras le enviaba un mensaje a Carmen.

¿Quién es la ex pareja de Carmen Villalobos?

Carmen Villalobos, previo a su relación actual con Frederik Oldenburg, sostuvo una unión de más de una década con el también actor colombiano Sebastián Caicedo, ambos conformaron en su momento una de las parejas más sólidas del entretenimiento en español, con reconocidas carreras en la pantalla chica.

Caicedo, quien formó parte del Team Famosos en la primera temporada de Exatlon Estados Unidos le pidió matrimonio a Carmen mientras se encontraba aun en la competencia, poco después, cuando salió, se casaron en una boda digna de un cuento de hadas ambientada en las escénicas playas de la costa colombiana.

Tras dos años de matrimonio, fue la propia Carmen Villalobos a través de un video en su cuenta de Instagram que confirmó el rumor, estaban separados:

“Hola mi gente, cómo están? Cómo van? bueno, ustedes saben que yo los considero parte de mi familia y que la familia no solamente está en los buenos momentos sino también en los inesperados. Así que hoy estoy aquí frente a todos ustedes que me han acompañado por tantos años y que lo siguen haciendo para confirmarles que ya, hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos. Después de 13 años de relación, hablarlo y meditarlo muchísimo, entendimos que es momento de tomar caminos diferentes. Me imagino que esto para algunos será una sorpresa, a lo mejor para otros no tanto, pero como le he expresado antes porque ustedes lo saben, siempre, siempre será que prime su felicidad. Por el respeto a los buenos momentos y a los recuerdos de esta relación, estas serán las únicas declaraciones que daré. Les doy las gracias a todos y a cada uno de ustedes y a los medios por acompañarme en cada paso que doy y les pido el espacio que necesito para empezar este nuevo camino en mi historia.”

Lo cierto es que al momento, la bella y talentosa Carmen Villalobos se está dando una nueva oportunidad en el amor junto a Frederik Oldenburg y en definitiva, hay algo en las arenas de Exatlon Estados Unidos que la llama.

¡Qué viva el amor!