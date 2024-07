¿Ex de Ariadna Gutiérrez fue sorprendido con otra mujer?

Al mismo tiempo que se hablaba que Ariadna Gutiérrez se salió de la entrevista de Lupillo Rivera en La Mesa Caliente, también se empezó hablar de un video de su ex con otra mujer. Resulta que supuestamente Zach Vella fue visto de fiesta con otra hermosa mujer en Ibiza. “No hay peor ciego que el que no quiere ver que el ex de Ari ya tiene novia y está con ella en Ibiza como se ve en este vídeo”, dice el comentario que acompaña el video que anda dando vueltas en las redes.

En un video del empresario Shu Chowdhury se ve que está con un hombre muy parecido a Vella bailando con otra mujer. Y lo que también se menciona es que a la misma vez que anda con otra, le da likes a las fotos de Ariadna. “No puede controlar [Ari] que su ex al cual no sigue le de likes como Romeh no puede controlar las indirectas de la ex de él”, dijo la usuaria.

“Exacto ninguno puede controlarlos”, dijo otra.

No hay peor ciego que el que no quiere ver que el ex de Ari ya tiene novia y esta con ella en Ibiza como se ve en este vídeo. No puede controlar que su ex al cual no sigue le de likes como Romeh no puede controlar las indirectas de la ex de el #teamtierra pic.twitter.com/LhJZAmza2N https://t.co/iRm7IHeHIW — cam (@lcdlf4spoilers) July 9, 2024

Hasta ahora no se sabe con detalles lo que pasó entre Ariadna y Zach Vella. La relación de ellos nunca se hizo oficialmente publica. No se sabe cuándo y donde terminaron o quién terminó con quién. Solo se sabe que Zach Vella disfruta de los bellos paisajes de Italia. Mientras Ariadna se encuentra en Miami animando junto a las presentadoras de La Mesa Caliente.