¿Qué pasó con el ex esposo de Ana Parra?

Tras la noticia del romance entre Ana Parra y Rodrigo Romeh, algunos se preguntan sobre el ex esposo de la deportista. ¿Qué pasó con el ex esposo de Ana? Resulta que el pasado 6 de noviembre, Ana Parra anunció su separación de su, en ese entonces esposo, Jeison Ruiz. En algunos lugares publican su nombre como Jason Ruiz. Pero Ana Parra lo escribió como Jeison en sus redes.

Después de tres años de haberse casado por la iglesia, ellos decidieron ponerle fin a su matrimonio. “Durante mi trayectoria en el medio, he tratado de tener mi vida personal lo más privada posible. Aunque inicialmente decidí no hablar de este tema, creo que, después de todo el amor y apoyo que me han brindado durante estos años, merecen una respuesta a sus preguntas y comentarios. Hoy quiero decirles que Yeison y yo ya no estamos juntos, y agradecería profundamente su comprensión y respeto sobre este tema. Hace unos años decidimos comprometernos ante Dios, buscando su bendición para que nuestra unión durara toda la vida. Sin embargo, fue la vida misma la que se encargó de mostrarnos que nuestros caminos deben continuar por separado”.

No muchos saben que Ana Parra y Jeison ya estaban casados cuando se casaron del eclesiástico en diciembre de 2021, en su natal Colombia. Ellos ya tenían cuatro años casados por civil.

La pareja se casó por el civil en Estados Unidos en 2017. En ese momento se casaron en una ceremonia muy intima sin la compañía de sus familiares.

Se desconoce cómo se conocieron o cómo se enamoraron. Ya que la ganadora de Los 50 siempre mantuvo su vida personal en privado. Solo se sabe que Jeison Ruíz es un empresario colombiano y que siempre la apoyó durante todos estos años que ella compitió en Exatlón Estados Unidos y en Los 50.

Jeison siempre ha tenido su cuenta en Instagram en privado. Pero después de anunciar su separación y la confirmación de la nueva relación entre Ana y Romeh, Jeison cerró su cuenta de Instagram. Eso es todo lo que se sabe sobre lo que ha pasado con el ex esposo de Ana Parra.

Instagram: @yey0129. Abajo pueden ver los momentos que Jeison acompañó a Ana Parra frente a las cámaras.