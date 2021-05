Otro escándalo en EXATLON EEUU: ¿Ex atleta ya habría demandado?

La quinta temporada de Exatlon Estados Unidos se encuentra nuevamente envuelta en una controversia. Esta vez, la situación gira en torno a una potencial demanda por posible acoso, de parte de una ex atleta de la competencia que habría decidido emprender acciones legales contra la producción del programa de televisión por posibles conductas inapropiadas.

Tal como publicamos el pasado 22 de abril, InfoBae, medio de comunicación argentino, compartió la noticia sobre una ex atleta de Exatlon Estados Unidos, quien habría estado por demandar a la producción de Exatlon Estados Unidos por presunto acoso. Una noticia que durante semanas viene como foco de conversación por parte del presentador argentino Javier Ceriani y su compañera, Elisa Beristain en su programa de YouTube Chisme No Like. Allí habrían asegurado que la demandante es Olimpia Villalobos, ex participante del Team Famosos, en Exatlon Estados Unidos, quien al parecer habría permanecido en silencio por el estricto contrato de confidencialidad que debió firmar cuando decidió formar parte del programa de competencias.

En su momento, Javier Ceriani aseguró que la demanda ya se estaba trabajando en la ciudad de Nueva York, sobre esto indicó: “En este caso de la atleta Olimpia Villalobos. Ya sabemos quién la molestó, es alguien lamentablemente del equipo de Cisco Suárez de Telemundo, esto es grave porque ya está la abogada implantando la demanda”.





Play



TELEMUNDO SERÁ DEMANDADO! POR ENTRENADOR DE EXATLÓN – CHISME NO LIKE

¿La demanda ya se hizo efectiva?

Pero fue el pasado 18 de abril, cuando Javier Ceriani, quien ha estado haciéndole seguimiento a este caso, compartió que ya un documento legal formal habría sido introducido en Nueva York. En el video, Ceriani visiblemente agitado, pidió la atención de Telemundo y de NBC, asegurando que el propio ex presentador de Erasmo Provenza les habría informado sobre la situación hace años, indicando que no habrían excusas para evitar lo que de hecho sucedió de forma contundente.

“El Me Too Latino” dijo Javier Ceriani (haciendo alusión al movimiento de mujeres demandando acoso sexual dentro del mundo del entretenimiento estadounidense), pero esta vez, según el presentador, en Telemundo. De acuerdo a Ceriani, quien nombra a varios ejecutivos de la cadena de televisión en español, sería un miembro del equipo que se encuentra en República Dominicana, donde se graba Exatlon Estados Unidos, el que habría cometido el incesante acoso en contra de Olimpia Villalobos.

Pero el acoso, indicó Javier Ceriani, no se limitó a lo verbal, sino también a lo físico. “Se hicieron los sordos, pero ahora el tiempo se acabó, llegó la carta a las oficinas de Telemundo en Nueva York y Miami”, dijo. En este video pueden ver todos los detalles de las polémicas revelaciones del presentador argentino.





Play



TELEMUNDO DEMANDADO POR ATLETA – DENUNCIAN A HERMANO DE JC CANELA – AVALOS RESPONDE A ANEL – CNL HOY 18 DE MAYO 2021 CON ELISA BERISTAIN Y JAVIER CERIANI EN CHISME NO LIKE

“Fue servido Telemundo, fue servido Comcast y NBC con una carta sobre una demanda inminente por acoso sexual hacia una atleta”, dijo Ceriani en su programa que es transmitido por YouTube.

Ceriani indica enfáticamente que lo más grave de esto sería que todos los ejecutivos de la cadena sabían de esta situación desde hace años. Pues habrían sido advertidos por el entonces presentador Erasmo Provenza y por eso, este fue botado de la conducción del programa de Televisión.

Lo cierto es que de acuerdo a esta información, ya la carta se encontraría en manos de Telemundo, por lo que ahora toca esperar el desarrollo de esta nueva controversia que arropa a Exatlon Estados Unidos.

En AhoraMismo ya contactamos a Telemundo ante esta situación, y al tener un pronunciamiento oficial sobre esto lo compartiremos.