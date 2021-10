Erasmo Provenza responde: ¿Qué dijo sobre EXATLON EEUU?

Las primeras cuatro temporadas del reality deportivo de Telemundo, Exatlon Estados Unidos, lograron estar libre de polémicas y controversias. Aquí, la audiencia se acostumbró a un altísimo nivel deportivo, atletas comprometidos, muchas emociones, adrenalina y fabulosos premios que posicionaron al programa de televisión como uno de los favoritos de la familia en Estados Unidos, un respiro de todo lo que se conocía hasta ese entonces.

Pero a mitad de la cuarta temporada todo parece haber cambiado y lo que se conocía hasta entonces fue dando paso a una serie de situaciones muy diferentes y difíciles dentro de Exatlon Estados Unidos, comenzando conque tampoco escapó a la pandemia de COVID-19 en ese entonces, que infectó a gran parte de los atletas de ese entonces, e incluso a su presentador, Erasmo Provenza.

Erasmo finalizó su cuarta y última temporada de Exatlon Estados Unidos, y al día de hoy es su colega también Venezolano, Frederik Oldenburg, el que se encuentra a cargo de la conducción del programa de televisión que se ha posicionado entre los favoritos de la audiencia.

Frederik tiene amplia experiencia en los medios de comunicación, y previo a Exatlon Estados Unidos ha participado en diferentes programas de televisión en Telemundo, cubriendo importantes eventos deportivos.

Una renuncia inesperada

Luego de recuperarse del COVID-19, Erasmo Provenza regresó a la competencia en una temporada que sería su última ya que, como aquí publicamos de manera exclusiva, el periodista y presentador venezolano renunció abruptamente al programa de competencias, alegando tiempo después malos tratos por parte de la compañía productora del programa de televisión y hablando en detalle todo lo ocurrido en sus redes sociales donde, hasta el día de hoy, los fanáticos le piden que regrese.

Desde su salida hace ya más de un año, Erasmo, de acuerdo a lo que el mismo asegura, no para de recibir esas preguntas sobre su eventual regreso, a lo que él mismo, infinidades de veces, ha repetido que no volvería a hacer. Recientemente en una sesión de preguntas y respuestas, Provenza volvió a tocar el tema, asegurando que no regresaría jamás a conducir el show nuevamente.

Pero otras preguntas que respondió en referencia a la llamada “competencia más feroz del planeta”, indicarían que no sólo habría recibido malos tratos sino que al día de hoy no guarda ninguna amistad con los atletas o el equipo de producción, indicando que “se acercaron cuando era el presentador” pero luego de haber dejado el programa no lo buscaron más nunca, dando a entender que la relación era por puro interés.

Es por eso que al día de hoy sólo mantiene comunicación con “El Señor de las Anillas” Tommy Ramos.

Desde su renuncia a Exatlon Estados Unidos, a Erasmo Provenza no se le ha visto más en la pantalla chica. A pesar que el periodista ganador de varios premios Emmy indicó que ha hecho numerosas audiciones para regresar a continuar ejerciendo su profesión, esto todavía no se ha concretado, pero que confía en Dios y que cuando su tiempo llegue, regresará de manera triunfal.