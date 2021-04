Erasmo Provenza: ¿Estaba al tanto de lo que sucedía y por eso renunció a EXATLON?

La quinta temporada de Exatlon Estados Unidos continúa plagada con diferentes polémicas y controversiales alegatos que van a la par con los circuitos cargados de emociones, los triunfos, derrotas, y lesionados a los que nos tiene acostumbrados la competencia estrella de la cadena Telemundo.

La polémica de la quinta temporada

Todo empezó cuando diferentes portales para fanáticos informaron que dos atletas habrían sido expulsados de Exatlon Estados Unidos por haber cometido una “grave falta”, que luego se descubrió que estaba ligada a la posesión de sustancias ilícitas (drogas) y teléfonos celulares. De forma exclusiva en AhoraMismo pudimos confirmar que estos atletas de la quinta temporada son la querida “Pantera” del Team Contendientes, Denisse Novoa, y “El Tanque” de los Famosos, Frank Beltre.

Se espera que ambos atletas sean despedidos el próximo domingo que no será de eliminación sino que los atletas se estarán disputando dos automóviles.

Esta situación ha despertado todo tipo de fuertes acusaciones y alegatos que aseguran que las supuestas drogas que le encontraron a estos atletas sería sólo la punta del iceberg a una serie de acusaciones que irían desde sobornos, acosos y abusos de todo tipo y mucho más. Sobre todo esto, el presentador y periodista Argentino Javier Ceriani junto a su compañera Elisa Beristain en su programa digital a través de YouTube Chisme No Like, se han dado la tarea de ir acumulando pruebas sobre todo lo que se escondería tras el programa de competencias.

ADAME NUNCA MUESTRA PRUEBAS DICE EX ¿DÓNDE ESTÁ EL PERITAJE? -SUSTANCIAS/C0V1D EN EXATLON EVIDENCIASHOY 07 DE ABRIL 2021 CON ELISA BERISTAIN Y JAVIER CERIANI EN CHISME NO LIKE INSTAGRAM PRINCESS HOUSE: instagram.com/patriciaoviedo_princesshouse?igshid=1e66ink8zw0q2 NUEVO CANAL EL CHISME ES VIDA POR SI DESAPARECEMOS: youtube.com/channel/UCN4W…​ VISÍTANOS EN chismenolike.com INSTAGRAM @chismenolike.tv -LUCÍA MENDEZ HACE TRIBUTO A MARÍA FELIX -3M SE DESLINDA DE ALFREDO ADAME -REPERCUSIONES DEL CASO JUANJO DUQUE -KARLITA SANTERA //… 2021-04-07T18:36:51Z

Erasmo Provenza: ¿Estaba al tanto de lo que sucedía y por eso renunció a EXATLON?

En AhoraMismo publicamos en exclusiva sobre la renuncia de Erasmo Provenza a Exatlon Estados Unidos el pasado mes de septiembre del año 2020. En su momento, Provenza aseguró que las condiciones de seguridad no estaban dadas para el talento ni la producción del programa de televisión, tanto así que al inicio de la pandemia del COVID-19, muchos de los atletas, incluyendo al propio Erasmo, resultaron infectados con el mortal virus, la producción entró en receso y al igual que el resto del mundo, pausó por un tiempo.

Mucho se dijo sobre Erasmo y sus alegatos en ese entonces “infundados”, pero ahora al salir toda esta información a flote, los diferentes portales para fanáticos ahora le dan la razón al presentador venezolano, quien aseguran habría renunciado pues no querría hacer parte de todo lo que supuestamente estaría sucediendo detrás de cámaras en Exatlon Estados Unidos.

Al día de hoy, 7 de abril del 2020, la competencia continúa en marcha y hay un hermetismo total por parte de Telemundo y los atletas involucrados, asumimos que por efectos de continuidad, pues hay dos semanas de diferencia entre lo que vemos en pantalla y las grabaciones del programa.

Por ahora sólo queda esperar, se espera que tanto Denisse Novoa como Frank Beltre, salgan expulsados de Exatlon Estados Unidos el próximo domingo 11 de abril, cuando en vez de una lucha por la permanencia, los participantes se disputarán dos automóviles. En AhoraMismo ya nos comunicamos directamente con Telemundo y al tener una respuesta oficial compartiremos rápidamente.

