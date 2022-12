Erasmo Provenza se une a Mack Roesch contra EXATLON EEUU: ¿Qué dijo?

Si bien en cada temporada de Exatlon Estados Unidos, ya estamos acostumbrados a alguna que otra controversia, la más fuerte de la temporada actual llamada “All Stars”, la habría protagonizado un ex participante que, al no ser convocado, decidió contar lo que él considera errores de producción que hacen que la llamada “competencia más feroz del planeta”, no sea, a sus ojos, tan justa como todos piensan. Se trata de Mack Roesch, que en exclusiva habló con AhoraMismo sobre este tema.

Una conversación reveladora

En la entrevista, entre otras cosas, Mack Roesch aseguró que la producción ya habría decidido un supuesto ganador del equipo azul (contendientes), y a su vez, que a él le habían dado un trato que consideró irrespetuoso, pues se considera uno de los atletas más emblemáticos de la competencia, y su record de triunfos lo demuestra.

Luego de la conversación, Roesch no ha parado de hablar del tema a través de sus redes sociales, incluso llegando a compartir el aparente apoyo de otros atletas ex participantes de Exatlon Estados Unidos como Frank Beltre y Dave Sapelt.

Erasmo Provenza se pronuncia

Entre esas voces que hicieron eco de la entrevista a Mack Roesch, se encuentra una voz icónica dentro de la copmpetencia: el ex presentador hasta la cuarta temporada Erasmo Provenza, que cuando renunció abruptamente alegó malos tratos por parte de la producción del programa, entre otras cosas.

Erasmo Provenza hoy en día parece haber pasado la página pero, una vez la entrevista de Roesch vio la luz, fue inevitable que los fanáticos y seguidores de Exatlon Estados Unidos le preguntaran sus impresiones al respecto, y el ex presentador no se midió en palabras.

Por tal motivo el ex presentador de televisión y periodista deportivo rompió el silencio cuando un fanático le dijo lo siguiente: “Tú deberías hacer un libro donde cuentes todo lo que pasó… Uno se ha quedado con enterarse todo lo que hace la producción.”

A esto, Erasmo Provenza respondió: “Prometí que al terminar el show hablaría largo y tendido. Mucha tela que cortar. Ahora, a esperar”, dijo.

Muchos de los seguidores de Mack Roesch en su cuenta de Instagram apoyaron a ambos con comentarios como: “Lamentablemente ese programa no es lo mismo de antes. Es un desastre. En puerto Rico perdió su fama.”, “Que bueno k esta poniendo las cosas como son todos vemos k el esta diciendo le verdad los productores hacen lo que ellos kieren no los dejan jugar limpio.”

Al momento, la séptima temporada de Exatlon Estados Unidos continúa en sus días finales de cara al esperado final el próximo 17 de enero.