Erasmo se encuentra con concursante expulsado de EXATLON: ¿De qué hablaron?

Erasmo Provenza ya lleva mucho tiempo fuera de EXATLON Estados Unidos, desde que decidió cortar con el programa en la cuarta temporada por diferencias con la producción, pero no hay duda de que sigue siendo uno de los personajes más queridos que ha pasado por allí y también que él mismo no olvida los bellos momentos que pasó en el programa y la gente querida con la que compartió, y la que no compartió.

Y en un hecho que fue toda una sorpresa para él, que le causó mucha alegría, este fin de semana el exanimador de televisión se encontró con uno de los atletas que fue expulsado en la quinta temporada de EXATLON Estados Unidos, y no pudo evitar compartir el momento en sus redes sociales.

En pleno crucero hacia las Bahamas, el venezolano se topó nada más ni nada menos que con Frank Beltre, y de inmediato recurrió a su Instagram para publicar una fotografía junto al exatleta.

En la imagen compartida, se aprecia a Erasmo con rostro de felicidad, al lado del antiguo concursante del team famosos, mientras ambos posan abrazados.

El exconductor de la llamada “Competencia más feroz del planeta” reveló además que tras el encuentro se sentaron a hablar de muchas cosas del show, pero no revelaron exactamente de qué.

“Y me topé con @beltre__ en alta mar y cuántas anécdotas e historias nos contamos de algunos personajes… 😂🤣💥🙏🏻 No coincidimos en #ExatlonEEUU y vaya que me hubiera gustado coincidir. ¡Abrazos, figura! Tan equivocados no estamos, ¿eh? 🍾🎉🚢😎”, comentó Erasmo en un mensaje que tuvo todo tipo de interpretaciones.

Muchos fans se preguntaron si en la charla entre Erasmo y Frank se mencionaron las razones que llevaron a que Telemundo expulsara al jugador de fútbol americano, y aunque el venezolano no soltó prenda, al parecer la charla fue intensa.

Tras compartir la noticia de su sorpresivo encuentro en altamar, los fans de Erasmo y Frank se manifestaron, a través de todo tipo de mensajes, donde incluso pidieorn que ambos regresen al show.

“Omg….Frank regresa a exatlon”, “Me imagino que eso fue 🔥🔥🔥” y “Erasmo regresa a Exatlón por el amor de Dios… ya es mucho castigo supéralo. Sin ti sería muy triste🙏🙏😢💙💙💙💙💙💙💙💙💙”, fueorn algunos de los comentarios de los seguidores de EXATLON.

https://www.instagram.com/p/CN1E0ftBM3a/

Tras su expulsión de EXATLON en abril del año pasado, en medio de todo tipo de especulaciones y rumores de malos comportamientos, Frank Beltre nunca abordó con claridad el asunto y hasta hoy ha guardado en secreto las razones que lo pusieron fuera del show.

A pesar del escándalo, el deportista insistió en que no hizo nada malo.

“Siguen diciendo que Telemundo no ha dicho nada para limpiar mi imagen. Pero, honestamente, los únicos que andan diciendo algo negativo de mí, son las redes sociales; son esos ‘spoilers’, que andan diciendo que me encontraron que si yo qué (rumores sobre drogas)… eso es mentira”, comentó en su momento Frank. “Lo único que los spoilers tienen correcto es quién sale, quién se lesiona, quién fue eliminado por un duelo de eliminación… Ahora, cuando hablamos de imagen, la única imagen que a mí, a mí, a Frank Beltre le importa, es la imagen que, mi mamá, mis dos hermanas y mi sobrina, tienen de mí. Y pase lo que pase, regrese o no regrese a EXATLON, yo siempre seguiré siendo el niño bonito de mi mamá, el guardaespalda de mis dos hermanas y el héroes de mi sobrina. Eso nunca va a cambiar”.