ERASMO PROVENZA: Recuerda a EXATLON EEUU con polémico mensaje en redes

A lo largo de las seis temporadas del exitoso reality deportivo, Exatlon Estados Unidos, han sido muchos los personajes emblemáticos que, gracias a la competencia que es llamada “la más feroz del planeta”, se convierten en reconocidas figuras públicas amasando cientos de miles de fanáticos que siguen cuidadosamente cada paso que dan delante, y también detrás de las cámaras. Tal fue el caso de quien fue el conductor del reality por cuatro temporadas, Erasmo Provenza.

Periodista deportivo, Erasmo Provenza tanto en su natal venezuela como en estados unidos, cubrió importantes eventos de carácter mundial como las Copas de la Fifa, y otros, especializándose en el fútbol.

Erasmo Provenza: Talento y polémica de la mano

La luna de miel entre Exatlon Estados Unidos y quien fue su voz hasta la cuarta temporada, Erasmo Provenza, duró hasta la cuarta edición del programa de competencias cuando, Provenza abruptamente renunció, alegando malos tratos y poco cuidado por parte de la producción en plena primera ola de la pandemia de COVID-19, que incluso llegó a afectar al ex conductor venezolano que en su momento trabajando en los medios de comunicación llegó a recibir dos premios EMMY y dos CBA por excelencia.

Una vez dejó Exatlon Estados Unidos, Provenza decidió revelar todos los secretos del programa que le dio exposición nacional en Estados Unidos, acudiendo a diferentes medios de comunicación y, sin tapujos, contando su verdad de la experiencia conduciendo el programa de televisión que al día de hoy, continúa como uno de los más exitosos de la televisión en español.

Como era de esperarse, por el lado de Exatlon Estados Unidos continuaron trabajando dos temporadas más, pero esta vez con otro presentador, el también venezolano Frederik Oldenburg, quien sigue bajo la conducción y se espera que tome nuevamente las riendas en el próximo Exatlon Mundial, cuya fecha de inicio se espera que sea el próximo mes de septiembre.

ERASMO PROVENZA: Recuerda a EXATLON EEUU con polémico mensaje en redes

Pero a pesar que han pasado ya dos temporadas desde la renuncia de Erasmo Provenza, ni algunos fanáticos, ni él mismo, parecen dejar su paso por la competencia atrás. El ex conductor, que hoy en día trabaja en una comercializadora de alimentos, ha publicado varias fotos en su perfil de Instagram, en donde siempre aprovecha de dar su apreciación sobre Exatlon Estados Unidos en la actualidad.

Hace cuatro semanas, como parte del célebre “Throwback Thursday” o “recuerdo de jueves” en Instagram, publicó el siguiente mensaje acompañado de una foto de sus días en EXATLON EEUU con el siguiente mensaje, en un tono bastante conciliador: “#TBT de lujo. A 4 años del inicio de una historia que marcó mi vida y la de muchos tanto en lo positivo como en lo negativo. 💥👍🏻🇺🇸 Coseché lindas amistades, esos momentos, los lindos, nadie los borrará, así como nadie podrá borrar las huellas que ahí dejé. ¡Con todo!”.

Pero fue recientemente en donde, una vez más, decidió arremeter contra la competencia publicando un video de su llegada y un texto que dice: “Cuando Exatlon EEUU era lo que fue”

La respuesta de sus fanáticos no se hizo esperar. Algunos apoyándolo y afirmando que Exatlon EEUU no era lo mismo desde que el se fue, y otros invitándole a que de una vez por todas pase la página y continúe, tal como lo hicieron en Telemundo. “La verdad que a mi si me gusta como narra @fredefutbol ya le va agarrando, si Erasmo es muy bueno pero hay que cerrar ciclos y bendecir a lo nuevo que van llegando.” compartió una seguidora.