Erasmo Provenza envía contundente mensaje: ¿A quién va dirigido?

El exitoso reality deportivo de Telemundo, Exatlon Estados Unidos, no ha estado exento de polémicas en sus cinco temporadas. Y si bien en la actualidad están calentando motores para su regreso el próximo año 2022, cada suceso que se ha vivido en la llamada “competencia más feroz del planeta” ha quedado plasmado en la mente de los numerosos fanáticos, que una vez inicia, están religiosamente pegados a la pantalla siguiendo el paso de cada uno de estos fuertes guerreros en su difícil camino a alcanzar la codiciada gloria, y levantar así ese trofeo que los coronará como ganadores.

Las dos temporadas más recientes de Exatlon Estados Unidos estuvieron cargadas de polémicas nunca vistas en la historia de esta competencia. Empecemos con la más reciente; la última edición de Exatlon Estados Unidos vivió una lista interminable de atletas lesionados, e incluso suspensiones, sanciones y expulsiones a varios atletas por haber presuntamente “roto las reglas del programa”. Fue una temporada larga, difícil, que marcó historia por ser la primera vez en donde se coronaron dos ganadores: Jeyvier Cintrón y la querida Norma Palafox.

Y si nos remontamos a la cuarta temporada, el drama fue extenso y muy complejo, empezando por el brote de COVID-19 que obligó a parar el programa por varios meses, y la renuncia repentina del entonces presentador, Erasmo Provenza.

Provenza con su renuncia de Exatlon Estados Unidos destapó una bomba que había permanecido en muy bajo perfil, alegando supuestos malos tratos a su persona y una cantidad de situaciones que compartió a través de sus redes sociales y en diferentes plataformas, incluyendo el programa de YouTube Chisme No Like, del presentador argentino Javier Ceriani.

La producción de Exatlon Estados Unidos, por su parte, ha seguido adelante con el periodista venezolano Frederik Oldenburg en la conducción. Tanto así que ya están preparando la sexta temporada, y mientras esto pasa, Erasmo, en su franqueza, comparte duros mensajes en redes sociales que llevan a preguntar si estarían dirigidos a la producción del programa de televisión que le abrió las puertas a los hogares de Estados Unidos, o incluso a sí mismo.

Su último texto fue una especie de reflexión en donde recuerda su pasado, y por qué decidió abandonarlo en el momento que lo hizo, dejando a algunos fanáticos intrigados y a otros pidiéndole que ya es hora de dejar el pasado exactamente como pasado; atrás. Antes de repasar el mensaje, esto fue lo que le compartió una seguidora: “Erasmo ya superado los pasados pasado está te estás torturando tu mismo. DIOS tienes el control de todos tu mismo tomaste la decisión de no seguir en está vida hay cosas buenas y malas ahí sabes uno cual toma. Pero si sigue a si recordando los pasado nunca será feliz bendiciones siempre”.

“Aquí estoy.

Sentado frente a un teclado plasmando lo que siento sin remordimientos.

Recordando lo que hice en determinados momentos.

Rememorando épocas con las que soñé y desperté.

Porque sí, soñé, y la vida me permitió despertar para darme cuenta qué lo que soñé lo plasmé.

Pocos son los que cuentan con esa oportunidad y soy uno de esos benditos entre tantos malditos.

¿O es que realmente fui bendito?

¿Por qué será que hoy me siento maldito?

Es sencillo: a veces sueñas cosas benditas y a veces malditas.

Y lo maldito se convierte en pesadilla.

El pasado pisado, lo vivido recordado pero no olvidado.

Pero sí, fui olvidado por aquellos que se arrimaron a mi costado porque se sentían obligados.

Esos tantos Judas que estrecharon mi mano y luego se la limpiaron.

Ojalá de tal forma se hubieran limpiado al alma.

Pero no. Así viven. Queriendo estar bien con Dios y con el Diablo.

Esos son los falsos con los que comulgas a diario.

Aquellos que se visten de seda pero igual monos se quedan.

Son los mismos que te afirmaban solidaridad, apoyo y hermandad pero a la vez te veían como el “pendejo de turno”.

Aquel que estaba de moda porque se adaptaba a la moda.

Pero luego de esto renuncié a las modas porque las mismas caducan.

Al igual que la “hermandad” de los que me veían como el “pendejo de turno”.

Porque ustedes, “hermanos”, son pendejos sin turnos y sin fecha de caducidad.

¡Pero no se preocupen!

Ya encontrarán a su “pendejo de turno” y a él lo harán sentir como un hermano pero en el fondo saben que es el “pendejo de turno”.

¿Pero él sabrá su cruda realidad?

Si es astuto que lea estas líneas. Si no, que su ignorancia prescriba.

Y así me despido. Sentado frente a un teclado tras plasmar lo que siento sin remordimientos.

Dejando en el pasado lo que hice en determinados momentos.

Rememorando épocas con las que soñé y enfocándome en nuevos sueños.

Y ya que me conoces y sabes mi historia, ¿crees que no cumpliré esos otros sueños?”