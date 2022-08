¿Erasmo Provenza competirá en EXATLON?: ¡Así está entrenando!

Han pasado ya dos temporadas desde que Erasmo Provenza dejó la conducción de EXATLON Estados Unidos, y aunque el venezolano se fue del show en no buenos términos, últimamente sus fans siguen manteniendo vivas las esperanzas de que pudiera regresar al reality show.

Y es que a pesar de que Erasmo no ha hecho el más mínimo comentario sobre un eventual regreso, la publicación de una fotografía en la primera temporada del programa de televisión hace unas semanas, creó expectativas, y aumentó el clamor de sus fans que piden a gritos que vuelva a la “Competencia más feroz del planeta”.

Pero un video compartido en Instagram, en donde mostró la dura rutina de ejercicios a la que anda entregado con mucha disciplina para ponerse en mejor forma, elevó las expectativas de un regreso.

“Ahí vamos, poco a poco. ¡Estos kilos de más se van a ir pa’l carajo! 😂💥🏋️‍♀️💪🏻 Thanks guys for all your support!! @f45_trainingdaviefl @_coachcap”, fue la frase con la que Erasmo acompañó su publicación.

En el clip se observa al exconductor de televisión haciendo pesas, moviendo sogas y realizando todo tipo de ejercicios en un gimnasio para perder las libritas de más.

Y sus fans más fieles no tardaron en responder al video preguntando no solamente si se estaba poniendo en forma para regresar a la conducción de EXATLON Estados Unidos, sino que incluso no faltaron quienes se atrevieron a preguntarle si llegará al show en calidad de participante.

“Vienes vienes con todos los poderes 💪”, “Waooo Mr. Sexatlon Is Getting Back on Shapes 😂😂😂😂😂”, “Regresas a exatlòn?? di que siiiii” y “Vas a concursar en EXATLON??? 🙌🔥🔥🔥”, fueron algunas de las reacciones de los seguidores de Erasmo en su red social.

“Calidad monstro, dale duro… ya lo difícil lo hiciste que es comenzar”, “Vamos mi gente 🔥🔥🔥”, “Buena torooo!!”, “Una máquina” y “el inigualable de exatlon”, fueron otros comentarios que desató Erasmo con su publicación.

Otro fan fue más allá, y encendiendo el llamado a una eventual participación del exanimador en el programa, aplaudió a Erasmo por su regreso al gimnasio, pues le recordó que si no está en su nivel máximo, no podrá tener un buen desempeño en la “Competencia más feroz del planeta”.

“Tienes que eliminar toda esa grasa que tienes en todo el cuerpo. Porque si no….. no puedes regresar a exatloooooon ..😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂”, comentó el fan, al tiempo que otra seguidora dijo: “Saludos Erasmo bendiciones si estás muy consentido en tu casa y esas son las consecuencias, Jajaja ánimo”.

En una publicación de hace más de un mes, Erasmo recordó con nostalgia a EXATLON y comentó: “#TBT de lujo. A 4 años del inicio de una historia que marcó mi vida y la de muchos tanto en lo positivo como en lo negativo. 💥👍🏻🇺🇸 Coseché lindas amistades, entre ellas @tommyramos_pur, @sebastiancaicedo, @rebolaxe, @eliastiradopr, @merteljorge, @michelle_lewin, @jimmy_lewin. Esos momentos, los lindos, nadie los borrará, así como nadie podrá borrar las huellas que ahí dejé. ¡Con todo!”.

Dinos si te gustaríá ver a Erasmo de regreso a EXATLON, pero esta vez como participante.