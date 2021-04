[AUDIO] Filtran nombres de empleados que habrían solicitado droga en EXATLON EEUU

La quinta temporada de Exatlon Estados Unidos está envuelta en una controversia que parece no tener fin. Desde que se filtró información sobre la supuesta expulsión de dos atletas del programa de competencias, Denisse Novoa por el equipo Contendientes y Frank Beltre por el equipo Famosos, bajo alegatos de que les fueron encontradas supuestas sustancias ilícitas (drogas) y teléfonos celulares, lo que corresponde a una flagrante violación de conducta en el programa de televisión.

Dos suspendidos y varios sancionados

Además de Denisse Novoa y Frank Beltre, quienes ya no formarían parte del programa de televisión, pero se encuentran en estricto silencio para evitar errores de continuidad en el programa – pues hay aproximadamente 15 días entre lo que se graba y lo que se ve en pantalla – habrían otros atletas sancionados que no hemos podido confirmar. Pero dichas acusaciones contra ambos atletas han sido recibidas con muchos cuestionamientos por diferentes portales de noticias, incluyendo el célebre show digital de farándula Chisme No Like, conducido por el presentador y periodista argentino Javier Ceriani y su colega mexicana Elisa Beristain.

EXATLON: SUS TRAPOS SUCIOS-ATTENCION TELEMUNDO LOS DEMANDARAN-CNL LOGRA SE REABRA CASO KEVIN/OZUNA

Ceriani y su compañera, en varias ediciones del show se han dedicado con pruebas a formar teorías sobre como habría sido el acceso de estos atletas a las drogas, asegurando que obligatoriamente debía ser facilitado por empleados locales por la producción del programa, quienes luego de verse descubiertos y acorralados han ido revelando que fueron amenazados para encontrar sustancias y presuntamente entregar a los atletas y a otros miembros de la producción de Exatlon Estados Unidos.

Así lo habría asegurado una autoridad en todo lo referente a Exatlon Estados Unidos, conocida ampliamente en las redes sociales como “Keyla: La Reina de los Spoilers”, quien en conversación con Ceriani y Beristain, aseguró de manera contundente, que la producción del programa de competencias serían los únicos culpables de que la droga haya llegado a manos de los atletas.

CULPA DE TELEMUNDO! REINA DEL SPOILER: LA PRODUCCIÓN PROVEÉ SUSTANCIAS A PARTICIPANTES DE EXATLÓN!

En esta entrevista de Keyla en el programa, la chica asegura que la producción estaría encargada del acceso a las drogas, y también habría revelado incluso ser víctima de amenazas, luego de hacer publica una información tan delicada sobre lo que ocurre a puerta cerrada en la producción del programa.

Filtran nombres de empleados que habrían solicitado droga en grabaciones de EXATLON EEUU

Hoy 7 de abril, hace sólo minutos, llegó a la oficina del redactor de esta nota de manera exclusiva por parte de nuestras fuentes en República Dominicana, un audio que revelaría los nombres de cada una de las personas presuntamente involucradas en conseguir las drogas que se mueven en Exatlon Estados Unidos. Dichas personas, de acuerdo a este audio, serían un grupo compuesto por varios camarógrafos, parte del equipo de personas turcas que sirven a la compañía AcunMedya.

Entre los nombres que se pueden escuchar son:

Batú, Meltán, Berki Bairán (Este sería uno de los jefes), Mustafá, Atakan, Akan, Kabah (Otro jefe) y Alí.

A continuación pueden escuchar el audio que llegó a nuestras oficinas. Al tener una actualización les mantendremos al tanto: