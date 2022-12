Exatlón EEUU – Eliminación del 6 de diciembre: ¿Se va Azul Grantón o Nona González?

Cada vez estamos mas cerca del final de Exatlón All-Stars. Este martes 6 de diciembre una chica será eliminada. Las que podrían irse de la competencia es Ana Parra, Yamilet Peña, Azul Granton o Alondra “Nona” Gonzalez. Ellas tienen el porcentaje más bajo.

Pero esta semana Ana Parra logró obtener la playera de la capitanía, lo que quiere decir que subió su porcentaje. Así que ella no se podría ser eliminada. Mientras que Azul, Nona y Yamilet están en la cuerda floja.

Cabe mencionar que Yamilet y Nona son de Team Famosos. Mientras que Azul es de Team Contendientes. En esta eliminación femenina tendremos una eliminación mixta: un equipo gana la sentencia y otro la permanencia. En las redes anda un rumor que tres atletas se enfrentarán a la eliminación. Lo que quiere decir que las atletas que están abajo de la tabla definitivamente se enfrentarán. Ellas son: Azul y Nona. Pero como van tres atletas, no se sabe quien podría ser la tercera atleta.

Por ahí dicen que la que se va en Yamilet. Pero eso se confirma esta noche. Exatlón Estados Unidos transmite a las 7 p.m., hora del Este, por Telemundo.

Rumores de dobles duelos

En las redes sociales andan los rumores que la producción está grabando dobles duelos. Ya que está tratando de que los rojos tengan la posibilidad de ganar. A continuación puedes ver la publicación que anda dando vueltas en las redes: “Empezaron las cosas raras en Exatlón, puede que alteren el orden de juegos como lo pasan en TV, pero en este caso, están empezando a grabar juegos de más, esta semana grabaron dos villas, pero no les van a pasar en TV una que es la villa que incluía ver un partido de fútbol supongo que del Mundial. La ganaban los azules, asumo que ya por haber ganado tanto ellos. Además ya tenían la villa desde la semana pasada. Se la saltaron y prefirieron grabar otro juego que fue por carro antes de los juegos por permanencia y sentencia. La próxima villa sería en el circuito de Palmilla vendrá con llamada telefónica. Esa creo que se las pondrán el miércoles en TV. Luego ventaja, después carro y domingo ya saben…En el juego que vieron por lingotes se vio al raro, pero mejor ya no digo nada”.

SPOILER EXATLON YA TIENE SUS CAMPEONES Y ESTO ESTA PASANDO! ALL STARS EXATLON EEUU #7 #ExatlónEstadosUnidos #ExatlonEEUU #exatloneeuu7 Famosos Jeyvier Cintron Caterine Nona Yamileth Peña JC Herrera Johny Magallon Maza Rodríguez Viviana Michell Contendientes Denisse La Pantera Kelvin Noé Chuy Almada Yoridan Martinez Azul Granton Ana Parra Valeria Sofia Elias Tirado Resumen del Capítulo 53 de Exatlón EEUU #7 El Resumen De Las Mujeres | Exatlón Capitulo 47 EEUU #7… 2022-12-06T19:59:16Z

Algunos seguidores especulan que la producción sabe que la mayoría de los televidentes son rojos y no les conviene que pierdan. Usuarios reaccionan a los rumores: “Cuando ganan los rojos es justo y cuando ganan los azules es injusto y es trampa de producción, por Dios no sean fanáticos y sean razonables, yo siempre he sido azul y les deseo muchas bendiciones”.