Nuevo duelo entre exatletas de EXATLON: ¿Quién fue la mejor? -Mira aquí

A lo largo de las diferentes temporada de EXATLON Estados Unidos, las mujeres que han pasado por las “arenas más feroces del planeta” han mostrado su poderío físico y mental, pero hace unas semanas dejaron ver que ellas también pueden competir juntas en otro terreno: el mundo de la moda y el buen vestir.

Y es que durante un viaje reciente que realizaron a Puerto Rico, donde se reencontraron atletas de la llamada “Competencia más feroz del planeta”, varias de las damas poderosas que han brillado en EXATLON dejaron a todos con la boca abierta.

En una velada en una discoteca de Borinquen, varias de las estrellas femeninas del reality de Telemundo no escatimaron esfuerzo y gracia para vestirse y dieron cátedra de buen gusto y mucho estilo.

Así lo dejó ver a través de su cuenta de Instagram, la campeona de la sexta temporada de EXATLON Estados Unidos, Susana Abundiz, quien compartió varias fotos del reencuentro con sus amigas, que parecían salidas de un catálogo de moda.

Susana, Rebeca Valentín, Isabella Arcila, Valeria Sofía Rodríguez y Caterine Ibargüen, se convirtieron en las diosas de la noche, por cuenta de sus atuendos, con los que presumieron de sus envidiables figuras.

“Unas del sabadito con puro 😍😍😍 momentos inolvidables 😍🔥”, fue la sencilla frase con la que la futbolista mexicana compartió las fotos al lado de las exatletas de la “Competencia más feroz del planeta”, que pronto se convirtieron en tema de conversación.

En las imágenes, que compartimos aquí, se aprecia a Susana ataviada en un pantalón rojo de bota ancha y un minitop, que se robó aplausos, mientras que la exreina de belleza, Rebeca Valentín, encantó en un enterizo brillante.

La colombiana Isabella Arcila llegó con un atuendo violeta del mismo estilo de Susana que dejó a más de uno sin respiración, mentras que su paisana Caterine parecía una top model con un conjunto blanco de falda asimétrica y top revelador. Y ni hablar de las trenzas ue llevaba que le imprimeron un toque espectacular.

Valería Sofía, aunque fue la más sencilla del grupo, se convirtió en la reina de la moda casual, con un conjunto d epantalón corto y microtop, que resaltaron su belleza.

Como era de esperarse, los comentarios de los fans de EXATLON no tardaron en aparecer, y aunque cada quien tuvo a su favorita, la mayoría coincidió en que todas las exatletas lucieron preciosas.

“Woooow que guapuras”. “omg me encanto esos looks 😍”, “Que bellezas 🔥”, “Wuaooo que bellass”, “parecen modelos”, “que hermosas todas pero me quedo con caterineeeee”, fueorn algunos de los primeros comentarios de los seguidores de EXATLON.

“Pasamos brutal!!! 🫶🏽”, “🥰🥰🙌🏼🙌🏼🫶🏼🫶🏼🇵🇷🇵🇷 Puerto Rico está bieeennn … 🔥🔥🔥”, “bellas todas”, agregaron otros fans.

Esteban Castillo confesó que después de la fiesta la imagen era otra y entre risas dijo: “Eso fue Antes del desmadre 🫣🔥🫶🏼”, mostrando que hubo otras fotos de todos juntos que puedes disfrutar aquí.

Cuéntanos para ti quién fue la mejor vestida de la noche.