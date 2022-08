¿Dónde está Jessica Cediel este 2022?

La presentadora y modelo colombiana, Jessica Cediel, se encuentra mejor después de hacerse una quinta cirugía. “Me siento muy bien”, dijo Cediel en una entrevista con Caracol Televisión, en julio de este año, sobre lucha contra los biopolímeros que fueron inyectados en sus glúteos durante un procedimiento estético hace mas de 10 años. “Creo que estos 11 años de procedimientos para estar mejor. Han valido la pena. En esta última cirugía voy con toda psicológicamente y fisicamente. También de la mano de Dios”.

Cediel lucha con unos biopolímeros en la espalda y glúteos, los cuales es difícil de saber cuantos tiene y cuantos le han sacado. Ya hace 11 años que descubrió que tenía biopelímeros en la espalda. Desde entonces ha luchado por su vida. Lo cierto es que es difícil saber cuántos biopelímeros tiene o cuantos le sacan. Cediel espera que esta quinta sea la última cirugía. “Desgraciadamente caí aquí por engaño pero Dios también me ha dado el camino y los ángeles necesarios para poder salir adelante”, comentó Cediel. “Ahí gente que me pueda atacar y juzgar. Eso se lo dejo en la conciencia de ellos”

La presentadora colombiana asegura que le han quedado secuelas. “Me ha dejado muchas [secuelas]”, dice Cediel. “Físico y al nivel sicológico. Yo quede con un trauma terrible que lo estoy tratando desde hace mucho tiempo. Que es estrés postraumático, cuando uno tiene un evento de estos. Que uno le coge desconfianza y miedo a todo. Yo no me hago absolutamente nada hasta que no me da la energía de confiar. Es algo que se ha estado trabajando. Primero la parte espiritual, segundo la parte psicológica. Ahí vamos avanzando con el proceso”. Su doctor

“El sentimiento de culpa va a persistir siempre. Ahí un sentimiento de minusvalía en el momento que se vuelve consiente esa parte de ‘¿por qué me puse esto?, ¿por qué no me puedo curar, ¿por qué me hice esto?’. Se quiere devolver el tiempo y ahí una clase de sensación de perdida de confianza total”, dice el doctor Iván Santos, quien realiza las cirugías de biopolímeros.

Además Cediel advirtió que cuando tenga una pareja pues tendrá que quererla tal como esta. “Cuando llega una persona en tu vida. La parte intíma con una pareja…que todavía no [hay]. Que llegue y que quiera lo que hay”, dijo la colombiana.

La Red: Jessica Cediel tuvo una quinta cirugía de biopolímeros y habla de este proceso – Caracol TV La reconocida presentadora y su cirujano Iván Santos nos cuentan sobre las secuelas y consecuencias que dejan los biopolímeros en el cuerpo, a pesar de haberse sometido a su extracción, y cómo la fe ha sido un factor clave en la recuperación.

Cabe recordar que Cediel se practicó dicho procedimiento con el médico Martín Horacio Carrillo en el 2009 con el objetivo de aumentar el tamaño de sus glúteos. Pero después de la cirugía y con el paso del tiempo le fueron apareciendo bolas en esa zona del cuerpo. El proceso penal contra el especialista todavía no ha culminado, según informa Infobae.

Tras operación Jessica Cediel necesita que la ayuden a bañar y vestir

En un video que subió el pasado mes de junio, Cediel presenta a su sobrino querido, quien la ayuda a bañar y vestir. A su sobrino no le gustan las cámaras pero ella se las arreglo para que saliera en el video. “Que haría uno in familia”, dice Cediel en el video. “Lo amo”. Además lo muestra el momento que la ayuda a lavarse las piernas y los pies. Ella explica que cuando uno pasa por dicha cirugía no se puede agachar. Así que su sobrina la ayuda a bañar.

Jessica Cediel se la pasa de lo lindo con sus amigas

Tras la quinta cirugía, Cediel se encuentra bien y disfrutando de la vida. Este mes de agosto se unió a sus amigas para a disfrutar de un concierto. Además se ha mantenido conectada con sus seguidores en sus redes sociales.