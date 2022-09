Ya estamos a sólo días del estreno de la séptima temporada del exitoso reality deportivo de la cadena Telemundo, Exatlon Estados Unidos, en una particular entrega llamada EXATLON MUNDIAL, que promete un nivel deportivo mucho más elevado, circuitos que pondrán a prueba a los atletas más experimentados, y una convivencia que será documentada para mostrar a la audiencia todo lo que hasta ahora no se había visto en la llamada “competencia más feroz del planeta”.

Desde que finalizó la sexta temporada fue mucho lo que se habló sobre esta nueva entrega, algunos fanáticos en diferentes foros aseguraban que esta sería la esperada “All Stars”, que ya habíamos visto en países como México, con participantes emblemáticos de otras temporadas, pero una vez más Exatlon nos sorprendió a todos con su “Edición Mundial”.

Y es que Exatlon Mundial ya se perfila como una temporada histórica. AhoraMismo asistió a la presentación a la prensa de los participantes, y pudimos ver personas de todos los rincones de la sociedad; desde deportistas reconocidos, madres, médicos, estudiantes, actores, e incluso unos hermanos gemelos que en las arenas de República Dominicana, serán rivales.

¿Se detienen las grabaciones de EXATLON MUNDIAL?

Bien sabemos que, en la historia de Exatlon Estados Unidos, a la par con todas las emociones que brinda la competencia, siempre existen rumores y especulaciones en los cientos de foros especializados que brindan información algunas veces certeras a los fanáticos de la competencia que vuelve a las pantallas el próximo 26 de septiembre a las 7pm / 6pm centro.

Ahora, son precisamente estos portales que aseguran que las grabaciones de Exatlon Mundial, que siempre se han hecho dos semanas antes de su transmisión en televisión para garantizar que no existan fallas de edición y cada episodio quede impecable, habrían tenido que detenerse ante el paso del huracán Fionna por el caribe.

El canal de youtube Imanity Show, compartió un video sobre el paso de dicha tormenta y como este podría afectar las grabaciones de Exatlon Mundial. ¡No se lo pierdan aquí!

Según el video de Imanity Show, las grabaciones estaban dispuestas a comenzar el pasado domingo 18 de septiembre, día en el que el huracán Fionna haría su paso a través de Puerto Rico y República Dominicana, pero todo sería por pura precaución y para garantizar el bienestar y la seguridad de todos los involucrados.

Pero esto no interrumpiría grabaciones más allá de un par de días, lo que llevaría a apresurar grabaciones sin que la audiencia note de cara a su estreno.

Sobre este video, los comentarios de los seguidores de Exatlon Estados Unidos no se hicieron esperar, enviándoles las mejores energías a todos los involucrados en Exatlon EEUU: “Pues si no se puede grabar por el mal tiempo que importa esperar a que pase este huracán lo importante es que todas las personas no les pase nada esperemos Ben Dios que no valla haber daños Dios proteja a puerto Rico”, “Con el poder de dios van a seguir grabando por que vamos a orar para que el ciclón no pase y pase suave y no haga mucho daño bendiciones”, son sólo algunos de los deseos.

¡Estamos listos para el inicio de EXATLON MUNDIAL!