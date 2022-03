¿Las derrotas de Team Famosos han hecho que baje el rating de EXATLON EEUU?

Es definitivo. La sexta temporada del programa de competencias de Telemundo, Exatlon Estados Unidos, está en un momento crucial en el que cada circuito puede significar un cambio definitivo en el rumbo que puede tomar cualquiera de los dos equipos, tanto Famosos como Contendientes, que han demostrado haber llegado a República Dominicana para darlo todo en las arenas “más feroces del planeta”.

EXATLON EEUU: Éxito asegurado

No es ningún secreto que Exatlon Estados Unidos, desde su primera edición hasta la actual que se transmite de lunes a viernes a las 7:00 pm / 6:00 pm Centro por Telemundo, con los domingos especiales de eliminación, se ha convertido en el programa de televisión indiscutiblemente más exitoso de la cadena, conquistando a la familia hispana con circuitos de infartos, muchísima adrenalina y conmovedoras historias personales de cada uno de estos guerreros que luchan día a día por el sueño de levantar el codiciado trofeo, y recibir el premio de 200,000.00 dólares en efectivo.

Y es que el logro de Exatlon Estados Unidos no se limita a ser un tema de conversación en tendencia en redes sociales. Los números de audiencia han sido prueba inequívoca de un éxito sin precedentes en el canal de televisión de la emblemática T roja, que apostó por un concurso que capturara a toda la familia, y vaya que lo logró.

Pero tal como el ciclo natural de la vida, todo lo que sube debe bajar y ese precisamente ha sido el caso con los números de audiencia del programa de competencias.

Baja del rating = Derrota de los Rojos

Quienes son fanáticos de la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos, han sido testigos de lo que estaría sucediendo con el Team Famosos, quienes experimentan actualmente una intensa racha de derrotas ininterrumpidas que inició el pasado 28 de febrero, consiguiendo apenas una sóla victoria.

Esto ha ido a la par con los números de rating que han decaído en las últimas semanas, lo que podría indicar que esto iría junto a la caída de los rojos, que antes de esta racha se habían mantenido sólidos ganando de forma regular y lamentablemente eso no ha sido el caso desde hace varias semanas.

No en vano el último domingo de eliminación que se llevó a cabo el pasado 6 de marzo fue testigo de algo inédito en la sexta temporada, una lucha por la permanencia totalmente roja en donde Polo Monarrez resultó derrotado y abandonó la competencia junto a Ricardo Osorio, lo que suponemos se traduce en un golpe muy duro para el equipo que cuenta con más triunfadores en la historia de Exatlon Estados Unidos.

No se pierdan este video cortesía de un portal para fanáticos que explica más en detalle lo que estaría sucediendo en la llamada "Competencia más feroz del planeta".





Importante destacar que los números de audiencia fluctúan de acuerdo a diferentes factores y eso quizás sea lo que esté sucediendo con la sexta temporada de Exatlon Estados Unidos, lo que no quiere decir que sea indicativo de que el programa ha perdido su lugar en la preferencia de la audiencia.

Sin embargo, la opinión de los fanáticos ha sido contundente, “Yo Soy Azul Como el Mar Azul 🙏💙🙏 pero la verdad que en los Rojos ❤️ si no hacen una Limpia van a seguir perdiendo! Tienen que sacar los que no sirven ! ” dijo una seguidora, mientras que otro indicó lo siguiente: “Exatlon es una competencia a veces ganan seguidos los rojos a veces los azules , pero gane o pierdan debemos seguirlos apoyando es un programa muy divertido mucho mejor que otros realitis yo soy azúl y muchas veces pierden y pierden y por eso no dejo de ver los siempre me divierto.”

Lo cierto es que la competencia continúa a toda máquina. ¡Adelante, guerreros!