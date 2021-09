¿Denisse Novoa como reina de belleza?: Mira estas fotos de la atleta de EXATLON

Denisse Novoa dejó muy claro durante su participación en EXATLON Estados Unidos que es una atleta de alto rendimiento, a la que le sobra la garra y la fortaleza para medírsele a cualquier prueba que le pongan en el camino.

Pero además, la mexicana tiene encantados a sus fieles seguidores en redes sociales con su figura y su rostro hermoso, que constantemente son motivo de elogios y comentarios, en los que los seguidores de la joven de 25 años la comparan con una reina de belleza

Y esta vez, Denisse avivó todavía más a sus seguidores con un par de fotografías, en las que luce como una Miss Universo, posando para aquellos famosos estudios fotográficos en los que la belleza le brota por los poros.

La “Pantera Novoa” colgó en su Instagram una preciosa imagen, tomada en la playa, en la que luce un llamativo traje de baño en color verde y un pareo azul, que evocan fotos similares a las de su paisana, la actual Miss Universo Andrea Meza, haciendo que no falten quienes se pregunten si se lanzaría algún día al ruedo de los certámenes de belleza.

“No les pasa que de repente están viendo fotos en su galería y ven algunas y se preguntan por qué nunca las subieron? Bueno.. esta es una de esas 😅🙊 hay muchas de esa sesión que no subí nunca y me encantan todaaaas!”, fue el comentario con el que Denisse acompañó la llamativa fotografía. “Alguien dígale a @boterophotography que ya me haga caso por favor! #pantera #panteranovoa #boterophotography #photoshoot”, agregó la deportista, pidiendo al creador de las fotos que le vuelva a hacer otro estudio.

Los comentarios no se hicieron esperar y entre los cientos de mensajes que los fans de la mexicana le manifestaron, muchos coincidieron en que Denisse es toda una reina y tiene todo para lanzarse a un certamen de belleza.

“Diosa”, “hermosa mi Pantera”, “toda una reina”, “muy linda”, “Guapísima mi Reina 💖”, “Hermosa 🤩 hermosa mi modelo ❤️”, y “Pero que guapa mi reina”, fueron algunos de los mensajes compartidos por los seguidores de la exatleta de EXATLON ante su bella fotografía.

Pero las fotos de portada no pararon allí. “la Pantera” Novoa también generó alboroto con otra preciosa imagen de su rostro, que causó el mismo efecto.

“Ya tiene bastante que no subo un selfie así que ahí va uno en personaje 🤭 Emocionada de estar de vuelta haciendo lo que amo y dándole vida a un personaje 🎥 comenten que en qué tipo de personaje/serie les gustaría verme, los leooo 🤩”, dijo Denisse, anunciando que ya anda en un proyecto de actuación, su otra grande pasión, pues como nos confesó en una reciente entrevista con Ahoramismo: “lo que más amo es el deporte y actuar”…. pero por ahora, de probarse como reina de belleza, no tiene ninguna intención. Aunque para muchos, ella ya es toda una reina, y no hay duda de que lo es.

Dinos si crees que Denisse Novoa pudiera tener éxito en un certamen de belleza o si prefieres verla como actriz y atleta.